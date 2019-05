Se camminiamo in posizione eretta è grazie a un’antica supernova?

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) (Foto: Nasa) Potrebbe un’antichissimaaver spinto i nostri antenati a camminare in? È questa la bizzarra ipotesi di un team di ricercatori dell’università del Kansas che, sulle pagine del Journal of Geology, hanno spiegato la loro teoria raccontando in che modo le esplosioni delle supernove possano aver scatenato una serie di eventi che hanno favorito l’evoluzione della specie umana, portando i nostri antenati a camminare su due piedi. Secondo l’ipotesi dei ricercatori le esplosioni di alcune supernove, che hanno bombardato con piogge di raggi cosmici il nostro pianeta a partire da 8 milioni di anni fa – l’ultima delle quali si è verificata circa 2,6 milioni di anni fa – hanno indirettamente spinto gli ominidi ad acquisire una. In che modo? Secondo lo studio, questo bombardamento da parte delle supernove ha ...

