Roland Garros – Federer ringrazia il pubblico francese | “sembrava una finale più che un

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Rogersereno dopo la vittoria all’esordio al: lo svizzero felice del suo ritorno in campo a Parigi a 4 anni dalla sua ultima partecipazione Rogerè tornato a Parigi dopo 4 anni di assenza. Il tennista svizzero ha trionfato all’esordio contro l’italiano Sonego ale adesso si appresta a tornare in campo per il secondo turno dello Slam. LaPresse “All’inizio c’era un po’ di pressione e nervosismo, molta gente voleva vedere come sarebbe stato il mio rientro sul rosso. Ho iniziato bene il match, il che ha dimostrato che non sentissi troppo il peso della pressione. La durata della partita è stata ottimale, e non ho avuto fastidi fisici nè prima nè dopo. È stato un inizio di torneo ideale, il ritorno perfetto in questo fantastico palcoscenico”, ha raccontatoin conferenza stampa. LaPresse “Lo stadio era ...

Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… - repubblica : Tennis, Roland Garros: a Fognini il derby con Seppi, fuori Bolelli. Avanti Zverev e Del Potro [news aggiornata alle… - angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… -