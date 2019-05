Rocketman e la canzone Rocket Man Storia e significato del brano di Elton John

gqitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Mentre esce al cinema, il film, è d'obbligo tornare suman, lache in qualche modo lo guida prestandogli con un'altra 'struttura' il proprio titolo. Bernie Taupin (fidato paroliere di) ha raccontato di aver pensato aMan per la prima volta durante un viaggio in auto. È il 1971 e sta andando a trovare i suoi nel Lincolnshire: «Avevo da poco riletto Il gioco dei pianeti di Ray Bradbury, la sua raccolta di racconti di fantascienza del 1951. Il mio preferito è sempre stato L'astronauta (TheMan). Laparla di un uomo che trascorre tre mesi alla volta nel suo razzo lontano dalla moglie e dal figlio. È combattuto. Vuole essere a casa con la famiglia, ma nello stesso tempo adora vivere tra le stelle. Alla fine, il suo razzo precipita nel sole». Oltre a Bradbury, gli torna in mente il ...

GQitalia : Da stasera non smetterete più di canticchiarla - il_bosone : In pochi avranno notato che l'iconica canzone “Rocket Man” di #EltonJohn e che ha ispirato il #film, nelle locandin… - plavia : Quando la canzone è un capolavoro vale anche la mia versione sotto la doccia. Thanks, Elton. #Rocketman -