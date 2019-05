«Mi volete ancora vostro capo?» Luigi Di Maio si fa processare

vanityfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019)Disi fa votare. Dai suoi stessi compagni di partito, su Rousseau, dopo il disastro alle Europee. «Confermi Dicomepolitico del Movimento 5 Stelle?», è la domanda semplicissima. A rispondere, già giovedì 30 maggio dalle 10 alle 20, sono chiamati gli oltre 100 mila iscritti alla piattaforma del M5S. «Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo dipolitico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato», scrive lo stesso vicepremier in un post pubblicato sul Blog delle Stelle. «Nelle ultime quarantotto ore hanno detto di tutto contro di me. Dichiarazioni di ogni tipo da ogni parte. Ho letto anche i vostri tantissimi messaggi. Alcuni di incoraggiamento, altri che mi hanno fatto riflettere. E di questo vi ringrazio. La vita, per ognuno di noi, è fatta di diritti e doveri. Non scappa nessuno. ...

