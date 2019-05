Kit Harington in riabilitazione per la fine di Il Trono di Spade

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sandra Rondini La star de "Ildi", terminata la serial cult HBO, ha avuto un crollo nervoso dovuto all'ansia per il futuro della sua carriera. Rifugiatosi come già in passato nell'alcol, questa volta, aiutato dalla moglie Rose, è deciso a reagire Page Six ha rivelato che Kitavrebbe deciso spontaneamente di andare in una clinica dia causa di problemi legati all’alcol e anche per lade “Ildi”. Sembra che il pensare di non tornare più sul set che l’ha visto protagonista per 10 anni, abbia destabilizzato la star inglese che già in passato ha avuto seri problemi di alcolismo. “L’attore sta seguendo un percorso di allenamento psicologico, praticando la meditazione e la terapia cognitivo comportamentale per combattere lo stress e venire a capo delle emozioni negative. La struttura ha un costo di 120mila dollari al mese – si ...

