Giro d’Italia 2019 | Primoz Roglic | “Combatterò e sarà una corsa divertente da guardare”

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Come Vincenzo Nibali, oggi anche lo slovenoad Anterselva si è fatto staccare dai due alfieri della Movistar, Landa e Carapaz. Il capitano della Jumbo-Visma però a cyclingnews.com è apparso fiducioso circa le sue possibilità nelle ultime quattro tappe. Queste le sue dichiarazioni al termine della frazione odierna. I dolori per la caduta dei giorni scorsi si fanno ancora sentire: “Ho ancora un dolore qui, soprattutto intorno al petto, ma come con lo stomaco sto migliorando, posso essere ottimista su questo. Tutto ha un impatto, sicuramente non aiuta. Ovviamente non è facile per nessuno, è una grande lotta per tutti“. Pagati oggi 19″ a Landa e 7″ alla Maglia Rosa: “Vedremo, c’è ancora molta strada da fare. Ovviamente i giorni passano, ma per me la cosa più importante è stare bene. Il combattimentodi sicuro duro fino alla fine. ...

