Ed Sheeran | anche un duetto con Bruno Mars nel nuovo album “No 6 Collaborations Project”

news.mtv

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Parola di Ed! Edunconnel“No.6Project” News Mtv Italia.

CKellydrgdr : @Michaeldrgdr Oddio, di Sheeran ne conosco qualcuna ma non so le parole. Conosci The Gambler di Kenny Rogers, è un… - bensamour : Avete due biglietti per Ed Sheeran allo stadio olimpico? Preferibilmente in curva sud? VA BENE ANCHE QUALSIASI COSA… - CollarTurned_Up : @pellegrhipster @Godopoli anche perché se uscirà mai un disco acustico di ed sheeran sarà colpa sua -