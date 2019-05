Classifica multe serie A | il Napoli paga più di tutti

ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Calcio e Finanza ha riportato dei numeri molto interessanti sulle cifre dellecommissionate dal Giudice Sportivo per la stagione 2018/2019. Poco più mezzo milione è questa la cifra complessiva delle ammende per cori di discriminazione/razzismo, lancio di oggetti, petardi e fumogeni. Dai dati emerge che ciascuna delle 20 società diA è stata multata almeno una volta nel corso della stagione per un totale di 514.500 euro a cui vanno aggiunte le chiusure di San Siro (per due gare più una terza senza curva) e della Curva Sud dell’Allianz Stadium, in entrambe le occasioni per cori di discriminazione territoriale/razziale. Il dato preoccupante viene dalla percentuale delche rappresenta circa il 22% del totale. Con 114.500 euro è primo nellaseguito da Roma, Milan, Inter e Juve. La categoria che ha portato la maggior cifra di sanzione è quella dei ...

realwarriale : RT @napolista: Classifica multe #serieA: il #Napoli paga più di tutti Calcio e Finanza riporta i dati delle multe commissionate dal Giudice… - napolista : Classifica multe #serieA: il #Napoli paga più di tutti Calcio e Finanza riporta i dati delle multe commissionate da… - MadMao68 : Nella classifica delle multe ai Club di Serie A siamo ultimi! Ma non eravamo i più cattivi? -