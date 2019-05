Università | dopo i mutui subprime | potrebbe scoppiare la bolla dei prestiti studenteschi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Negli Stati Uniti la crisi deiuniversitari ha raggiunto una cifra iperbolica, producendo 1.560 miliardi di debiti, l’8% del prodotto interno lordo del paese. Ogni ex studente si è caricato un debito di quasi 30mila dollari; e per farlo studiare, la famiglia si è indebitata a sua volta per più di 35mila. Il fardello affligge non soltanto i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro, ma anche gli anziani pensionati. Tre milioni di americani con più di 60 anni devono restituire oltre 86 miliardi di dollari inancora da pagare. “Una montagna che non potrò mai scalare, sono terrorizzata” ha raccontato in televisione un’anziana consulente familiare di 76 anni, ancora gravata da un debito di 40mila dollari cheseguirla nella tomba. Il debito universitario che gli ex studenti americani si trascinano per anni e anni, lungo la propria ...

