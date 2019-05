Riscaldamento globale sull’Everest: spuntano quattro corpi e tonnellate di spazzatura (Di martedì 28 maggio 2019) Sull'Everest i ghiacciai e la neve si stanno sciogliendo a causa del Riscaldamento globale che sta portando ad un innalzamento delle temperature e questo ha portato in superficie quattro corpi e decine di tonnellate di spazzatura lasciate dai turisti. Plastica, lattine, tende, bombole sono solo alcuni dei rifiuti recuperati. Gli esperti spiegano che il Riscaldamento globale ci ha messi di fronte ad anni di commercializzazione dell’Everest che è diventato una sorto di discarica a cielo aperto.



Fino a qualche tempo fa, la mano ‘sporca’ dell’uomo non si vedeva così chiaramente, ma lo scioglimento dei ghiacciai e delle neve, a causa dell’incremento anomalo delle temperature, ci ha messi di fronte alla nostra inciviltà: le autorità hanno infatti trovato decine di tonnellate di spazzatura lasciate dai turisti arrampicatori. A conclusione di questa stagione, sull’Everest sono stati trovati anche quattro corpi che sono stati recuperati con un elicottero e adesso sono in attesa di essere identificati.



