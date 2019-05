PS5 | Playstation VR 2 non è previsto al lancio

gamerbrain

(Di martedì 28 maggio 2019) Manca poco all’annuncio della PS5, la quale potrebbe avvenire in occasione dell’E3 2019, nonostante Sony per la prima volta non parteciperà con una conferenza. Con la5 molti si aspettavano unVR 2, ma purtroppo non sarà cosi’, o per lo meno aldella console. PSVR 2 non ècon PS5 alSe pensavate di acquistare il bundle PS5 + PSVR 2, ci dispiace deludervi ma non è. Dominic Mallinson, Global Head of Research and Development perha dichiarato: La nostra intenzione non è quella di bombardare i consumatori e giocatori con troppe cose, il messaggio che vogliamo trasmettere non è quello di acquista questo, acquista quello, vogliamo concentrarci su una cosa alla volta, bisogna respirare tra une l’altro. I giochi in realtà virtuale ...

