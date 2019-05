Napoli | un poliziotto di razza per la questura

Napoli - “favorivano l’immigrazione clandestina” : arrestati in sette - anche un poliziotto in servizio e uno in pensione : C’erano anche un ex ispettore della Polizia di Stato e un poliziotto ancora in servizio tra i membri dell’associazione a delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina sgominata dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di indagini della Dda partenopea. sette gli arresti. Ad alcuni indagati si contesta anche il reato di corruzione di pubblici ufficiali. Le verifiche sono iniziate a seguito di rimesse di denaro ...

Napoli - un ex poliziotto nella gang dei permessi di soggiorno illegali : In queste ore gli uomini della Guardia di Finanza hanno arrestato 7 persone appartenenti a un?associazione per delinquere dedita al favoreggiamento dell?immigrazione clandestina e alla...

Salvini torna a Napoli - scontri in piazza al corteo degli antagonisti : ferito poliziotto : Alcune centinaia di persone si sono radunate in presidio in largo Berlinguer per protestare contro la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il corteo si sta muovendo su via Toledo verso la prefettura,...