Lampedusa | la Lega approda al Consiglio comunale | Masia passa con Salvini

Europee - la Sicilia rimane ai 5 stelle ma la Lega prima a Lampedusa e nel Messinese. L’appoggio dei Genovese? È un flop : L’ex partito del Nord è il più votato nell’estremo Sud d’Italia. A Lampedusa il partito di Matteo Salvini incassa il primato Siciliano: il 45,85 % ha votato Lega. Cinque anni fa, in tutta l’Isola, il Carroccio aveva ottenuto lo 0,86%, alle politiche aveva preso il 5, ora passa al 20,77 perceto. La Sicilia, però, resta a trazione M5s che ottiene il 31,18 per cento, ed è il primo partito in tutte e 9 le province Siciliane. Il movimento di ...

A Riace e Lampedusa la Lega è prima : 21.10 A Riace e Lampedusa, i due comuni simbolo della questione migranti, la la Lega vince ed è il primo partito. Nell'isola di Lampedusa e Linosa il partito di Salvini ottiene il 45,85%, più del doppio del Pd che tra i candidati a Strasburgo lancia Pietro Bartolo, il medico dei migranti. A Riace (RC), l'ex sindaco Mimmo Lucano non ce l'ha fatta ad entrare in Consiglio comunale. La lista in cui si era candidato, "Il cielo sopra Riace" è ...

Lampedusa : vince la Lega - ma Pietro Bartolo - il medico salva migranti dell'isola - vola a Bruxelles : "Evidentemente l'immigrazione regolata non è solo un mio capriccio ma è una delle battaglie da vincere nel nuovo Parlamento europeo", è il commento di Salvini il giorno dopo le elezioni

Salvini : «Lega prima a Lampedusa e Riace - segno che su immigrazione ho ragione». E ringrazia i religiosi : Dopo il grande risultato della Lega alle Europee, Matteo Salvini ha tenuto una conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio: «A Riace e Lampedusa la Lega è primo...

Europee : sindaco Lampedusa - 'risultato Lega non va sottovalutato' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Credo che il voto per la Lega possa essere interpretato in molti modi differenti, ma è certamente un risultato che non deve essere sottovalutato. Così come bisogna riflettere sui numeri raccolti dal Pd sull'isola, numeri che, considerando che in lista c’era il 'nostro

La Lega vince a Riace e a Lampedusa : «Ormai accogliere migranti è diventata una colpa» : Il sindaco Salvatore Martello se la prende col governo: «accogliere i migranti è diventata una colpa». Ma la vera delusione è l’astensionismo: ha votato il 24% degli elettori, appena 1440 su 5 mila

Europee : parroco Lampedusa - 'boom Lega è voto contro accoglienza' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Il boom della Lega a Lampedusa? "E' un voto contro l'accoglienza". Ne è convinto don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa che commenta così il 45 per cento ottenuto dal Carroccio sull'isola. "L'accoglienza non danneggia la comunità locale - dice il religioso all'Adnk

La 'pasionaria' di Lampedusa : "Il boom della Lega? Stanchi di buonismo" : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Il boom della Lega a Lampedusa è un segnale ben chiaro all'amministrazione di questa isola: diciamo basta al buonismo dell’accoglienza. Il 45 per cento dei votanti vuole i porti chiusi”. La ‘pasionaria’ di Lampedusa gongola e non fa niente per nasconderlo. Angela Mara

Elezioni europee : la Lega è primo partito a Riace e Lampedusa : La Lega di Matteo Salvini è stato il partito piu' votato alle Elezioni europee a Riace (Reggio Calabria), il Comune simbolo delle politiche di integrazione guidato, fino a oggi, da Mimmo Lucano. Con il 30,7% la Lega ha conquistato nelle due sezioni nelle quali si è votato a Riace il primato dei consensi per le europee: un dato sicuramente significativo se si considera la contrapposizione in atto tra i salviniani e lo stesso Lucano, che ...

Elezioni europee - Salvini : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

