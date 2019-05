Tra Chiara Ferragni e Fedez | Leone | che «mal sopporta» gli abbracci di gruppo

Dichiarazione SHOCK del chirurgo Gino STrada : la sanità inventa le malattie per volere politico : Gino Strada : la sanità inventa le malattie per volere politico . Fanno riflettere i cittadini e gli ammalati le dichiarazioni di Gino Strada rilasciate durante il programma televisivo condotto da Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa” Gino Strada chirurgo e fondatore di Emergency, un’associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo che, dalla ...

Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace - ecco quando potrebbe tornare la Tranquillità : Di Maio dichiara che non c’è pace tra Lega e 5 Stelle, spiega i motivi e come risolvere i problemi. Inoltre afferma di non parlare più con Salvini se non in Consiglio dei Ministri “Qualcuno pensa che da lunedi’ cambi tutto da un punto di vista dei rapporti. Io invece le dico: per me questo … Continue reading Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace, ecco quando potrebbe tornare la tranquillità at ...

Redditi - dal pagamento delle tasse all’invio della dichiarazione alle EnTrate : ecco il nuovo calendario fiscale : Parte il 1° luglio con il primo versamento la corsa alla dichiarazione dei Redditi per società e partite Iva. A questo percorso è dedicato Dichiarazioni24, l’iniziativa del Sole 24 Ore...

Terremoto - Tra Parma e Piacenza di 3.3 avvertito chiaramente dalla popolazione : Terremoto, una scossa è stata avvertita alle 16.37 tra le province di Parma e Piacenza. L'Ingv ha diffuso una stima di 3.3 con epicentro a Vernasca (Piacenza). La profondità...

Dichiarazione dei Redditi 2019 : deTrazione spese scolastiche e Trasporto : Tra le spese che il contribuente può riportare nella Dichiarazione dei Redditi 2019, per beneficiare delle detrazioni fiscali (del 19%), vi sono anche le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari e per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Relativamente alle spese scolastiche, la Legge di Stabilita per il 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha ...

Chiara Scelsi - da atleta a modella : il riTratto della musa ispiratrice di Dolce & Gabbana - : Marco Gentile Chiara Scelsi sta incantando su Instagram con i suoi scatti sensuali ma non volgari. La bella modella italo-brasiliana ha avuto anche un passato da atleta nel salto con l'asta Chiara Scelsi è una giovanissima modella classe '97 che per un periodo della sua vita ha praticato atletica, a buoni livelli, focalizzandosi nel salto con l'asta. La bella ragazza italo-brasiliana ha poi dovuto abbandonare per via di un brutto ...

Britney Spears potrebbe non esibirsi più? Tutta la verità sulle dichiarazioni del manager Tra bufale e clickbait : Britney Spears potrebbe non esibirsi più? clickbait e bufale varie oggi fanno emergere le dichiarazioni del manager di Britney Spears a proposito delle attuali condizioni di salute della cantante. Larry Rudolph, manager di Britney Spears ha dichiarato a TMZ che non intende far esibire l'artista fino a quando non avrò recupero la perfetta forma fisica. Le sue parole in merito sono state: "Non voglio che torni ad esibirsi fino a quando non sarà ...

L’attaccante Andy Brennan è diventato il primo calciatore ausTraliano a dichiararsi pubblicamente gay : Ieri sera l’attaccante australiano Andy Brennan, che gioca nell’equivalente della Serie B australiana, ha fatto coming out sul proprio profilo Instagram. Brennan è diventato il primo calciatore australiano a dichiararsi pubblicamente gay. Nei principali campionati di calcio europei, nessun calciatore

Love Me STranger - su laF Chiara Francini racconta amori e storie multiculturali : Dopo Love Me Gender, Chiara Francini torna su laF con Love Me Stranger, un nuovo viaggio alla scoperta dell'amore e dei suoi mille volti che questa volta esplora le relazioni multiculturali nell'Italia di oggi. Un viaggio che, con sorpresa di molti, racconterà un Paese molto meno chiuso e ottuso di come lo vogliono dipingere alcuni per interessi elettorali. E nella clip in alto possiamo offrirvene un estratto in anteprima e in ...

Love Me STranger - su laF Chiara Francini racconta l'amore multiculrurale : Dopo Love Me Gender, Chiara Francini torna su laF con Love Me Stranger, un nuovo viaggio alla scoperta dell'amore e dei suoi mille volti che questa volta esplora le relazioni multiculturali nell'Italia di oggi. Un viaggio che, con sorpresa di molti, racconterà un Paese molto meno chiuso e ottuso di come lo vogliono dipingere alcuni per interessi elettorali. E nella clip in alto possiamo offrirvene un estratto in anteprima e in ...

La Roma lascia andare De Rossi - l'amarezza del tifoso Padoan : "Dalla società sTrategia poco chiara" : L’As Roma, la sua Roma, l’ha tenuto sveglio anche di notte come ha confessato lui stesso più o meno un anno fa, quando i gialloRossi lottavano per conquistare un posto in Champions. Ora che Daniele De Rossi ha lasciato la squadra dopo 18 anni, quell’amarezza ritorna per Pier Carlo Padoan, ex ministro dell’Economia e attualmente deputato tra le fila del Pd. “Da tifoso - dice in un’intervista a Huffpost - ...

Chiara Ferragni inconTra George Clooney : "Per me Fedez è più bello" : Ospite di un evento organizzato dalla NASA negli Stati Uniti, Chiara Ferragni si è fatta immortalare alla festa nientemeno che con l'attore americano George Clooney.Immediatamente i follower della fashion blogger si sono scatenati davanti allo scatto che ritrae insieme la moglie di Fedez e l'ex stella di E.R - Medici in prima linea, poi diventato un interprete al cinema, tanto che la Ferragni alla fine ha scherzato: “Adoro George, ma nel ...

La sTrana coppia! Chiara Ferragni e George Clooney : Metti una sera a cena con George Clooney. Chiara Ferragni l’ha incontrato nella base Nasa di Cape Canaveral, ospiti dello stesso evento (Omega ha celebrato il primo passo dell’uomo sulla luna, ndr). E la foto insieme, da didascalia «la strana coppia», è subito finita sul profilo dell’influencer, che ha appena compiuto 32 anni. «Ho incontrato Clooney, eravamo seduti allo stesso tavolo e ho riso alle sue battute», ha rivelato l’imprenditrice ...

Una Vita Trame 11-12 maggio : Silvia decisa a sposare Zavala - Inigo si dichiara a Leonor : Nuovi e avvincenti episodi di "Una Vita" attendono i telespettatori italiani nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio. Sono in arrivo molti colpi di scena per gli abitanti di Calle Acacias, tra i quali ci sarà Samuel che cercherà in tutti i modi di riconquistare la moglie Blanca, ma senza successo. Inigo dichiarerà il suo amore a Leonor, mentre Silvia sembrerà piuttosto convinta nell'accettare la proposta di matrimonio del generale ...