Sofia Goggia e Lindsey Vonn | tra sfide a tavola e mucche in giardino

Sci alpino - Sofia Goggia e Federica Brignone impegnate a Livigno per quattro giorni di test sui materiali : Goggia e Brignone in allenamento a Livigno per quattro giorni di test sui materiali quattro giorni dedicati ai test sui materiali per Sofia Goggia e Federica Brignone, che sono state convocate dal direttore sportivo Max Rinaldi per il raduno che si terrà da martedì 15 a venerdì 19 aprile sulle nevi di Livigno (So). Insieme a loro saranno presenti l’allenatore Gianluca Rulfi e il preparatore Marcello Tavola.L'articolo Sci alpino, ...

Tapiro d’Oro a Sofia Goggia - Valerio Staffelli raggiunge la sciatrice : “oggi attapirata - dopo l’incidente miracolata!” [FOTO] : Sofia Goggia riceve il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: Valerio Staffelli raggiunge la sciatrice che si definisce ‘miracolata’ dopo l’incidente di sabato Sabato scorso, Sofia Goggia ha fatto prendere un brutto spavento a tutti i suoi fan. La sciatrice azzurra è finita fuori strada con la sua macchina, nel centro abitato di Sestriere, evitando per poco una vettura che ha improvvisamente frenato davanti a lei. La ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Dorothea Wierer : “Una grande occasione per il nostro Paese” - Sofia Goggia : “L’italianità è già un valore sopra tutto” : Cresce l’attesa per la decisione del Cio sula sede delle Olimpiadi Invernali 2026, con la candidatura italiana di Milano e Cortina contro quella svedese di Stoccolma e Are. La scelta verrà effettuata il prossimo 24 giugno a Losanna e sono numerosi gli interventi da parte degli sportivi azzurri in sostegno al progetto. In tal senso oggi, a margine della cerimonia di premiazione delle Fiamme Gialle svoltasi a Roma, Dorothea Wierer e Sofia Goggia ...

Sofia Goggia - terribile incidente sulla neve di Sestriere [FOTO] : incidente stradale a Sestriere per Sofia Goggia. La campionessa di sci, alla guida della sua auto, e’ uscita di strada nel tentativo di evitare una vettura che aveva improvvisamente frenato davanti a lei. E’ rimasta illesa. Lo rende noto la Fisi, precisando che la campionessa olimpica di discesa e vicecampionessa del mondo di supergigante rispettera’ gli impegni dei prossimi giorni a Roma, con il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, ...

Sestriere - incidente in auto per Sofia Goggia : "Sto bene - mi rimetto in carreggiata" : Bergamo, 8 aprile 2019 - "So che avete appreso la notizia del mio incidente , ma vi assicuro che sto bene ". Così Sofia Goggia sul suo profilo Facebook ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue ...

