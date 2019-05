huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) La verità è che una strategia vera e propria ancora non c’è. Il ceffone subito dal Movimento 5 stelle alle europee, quell’asticella drammaticamente crollata sotto il 20%, è stato troppo violento e repentino perché Luigi Die la sua cerchia più stretta abbiano ancora elaborato una risposta complessa. La domanda provocatoria che ha rivolto a tutte le figure chiave con le quali ha interloquito, e con cui ha aperto una sorta di gabinetto di guerra riunito in fretta e furia oggi (“Che facciamo, andiamo avanti?”) testimonia il momento d’incertezza. Una riunione tesa, nervosa. Nella quale la sorte dell’esecutivo è stata realmente messa sul piatto.Al momento l’unica cosa certa è che una vera autocritica non c’è stata, e che alla domanda la gran parte delle risposte è stata ...

sadape54 : RT @HuffPostItalia: Segreteria politica e Di Battista in prima linea: Di Maio prova a uscire dal guado - ClaraMutsc : RT @HuffPostItalia: Segreteria politica e Di Battista in prima linea: Di Maio prova a uscire dal guado - HuffPostItalia : Segreteria politica e Di Battista in prima linea: Di Maio prova a uscire dal guado -