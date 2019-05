Scoperti nanobatteri in Etiopia | la vita possibile anche in ambienti estremi e

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019)sono statiin uno dei luoghi più inospitali della Terra: nella zona delle sorgenti termali del vulcano Dallol, in. Sono il 20% più piccoli di quelli finora noti, amanocaldi, acidi e saturi di sale. La scoperta si deve alla ricerca pubblicata su “Scientific Reports” e coordinata da Felipe Gomez del Centro di Astrobiologia di Madrid: importante il contributo italiano della geologa Barbara Cavalazzi, dell’Università di Bologna. I(Nanohaloarchaeles Order) sono stati scovati dai ricercatori in un’area non distante dalla valle di Afar, dove 45 anni fa è stato trovato il fossile di ominide Lucy. La scoperta implica che lapotrebbe esserein condizioni estreme, simili a quelle che caratterizzavano Marte quando era ancora un giovane pianeta. L'articoloin: la...