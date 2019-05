Rudy Zerbi racconta la verità sulla vittoria di Alberto Urso

Amici - pace tra Rudy Zerbi e Giordana Angi? Forse no : sotto a questa foto... un dubbio atroce : Cala il sipario su Amici, il programma di Maria De Filippi campione di share su Canale 5, e torna il sereno tra Giordana Angi e Rudy Zerbi. Allieva e professore, infatti, sono tornati ad abbracciarsi. Insomma si sono riappacificati. Una pace social: Zerbi, per dimostrare Forse di non avere nulla con

Serale Amici 2019 - Loredana Bertè non ne può più : duro attacco a Rudy Zerbi : Amici 2019 Serale, l’esibizione di Giordana Angi non piace a Rudy L’inizio della semifinale di Amici 2019 è stato scoppiettante e dovevamo prevederlo visto che nel programma è tornata Loredana Bertè. Lo scontro ovviamente è avvenuto tra lei e Rudy Zerbi che hanno una visione completamente diversa sulle capacità di Giordana Angi: quest’ultima si è […] L'articolo Serale Amici 2019, Loredana Bertè non ne può più: duro ...

Amici 2019 : Tish Raccomandata da Rudy Zerbi? : Amici 2019: Tish rischia di non partecipare alla gara decisiva per accedere all’ultima puntata. Una vera e propria sommossa popolare la salva e poi il suo talento la porta dritta alle finali. Amici 2019: Nessuno si aspettava che Tish arrivasse in semi finale, ma il suo talento piace a tutti i giudici in studio, e non solo! Gli studenti del Talent Show “Amici” di Maria De Filippi stanno iniziando a vivere sulla propria pelle cosa vuol dire ...

Giordana Angi canta Tiziano Ferro ma per Rudy Zerbi vale zero - Emma Marrone la difende : video in La differenza tra me e te : Giordana Angi canta Tiziano Ferro nel corso della puntata del serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 sabato 11 maggio. La cantante - che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione - ha dovuto fare i conti con un ostico Rudy Zerbi, docente di canto che ha valutato la sua performance con uno zero. Giordana Angi canta Tiziano Ferro, proponendo al pubblico una nuova versione del suo successo La differenza tra me e te, ...

Emma Marrone zittisce Rudy Zerbi ad Amici : 'Non siamo a 10 anni fa - fammi parlare' : Sembra esserci qualcosa di irrisolto tra Emma Marrone e Rudy Zerbi: questa almeno è la sensazione che hanno avuto i telespettatori quando li hanno visti scontrarsi verbalmente durante il settimo serale di Amici. Mentre il professore contestava la scelta di Giordana di non cantare un brano che lui le ha assegnato, la salentina ha preso la parola per difendere la ragazza ma anche per rivangare qualcosa che è successo dieci anni fa. La giurata ...

Giordana Angi contro Rudy Zerbi al Serale di Amici : “È ridicolo!” : Serale di Amici 2019, Giordana Angi contro l’assegnazione di Rudy Zerbi È ancora scontro tra la cantante Giordana Angi e il membro della commissione interna Rudy Zerbi nella settima puntata del Serale di Amici 2019. Questa volta, il rifiuto di Giordana di cantare la canzone di Gabry Ponte “Blue”, ha scatenato l’ira di Zerbi, che non ha perso l’occasione di attaccare la cantante e definirla: ...

Amici - Giordana Angi brutalizza Rudy Zerbi : 'Incapace - roba folle. Parli parli - e...'. Choc dalla De Filippi : Non c'è pace ad Amici , il programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera su Canale 5. Dopo le defezioni e dopo le proteste di Loredana Bertè , ora sul piede di guerra c'è la squadra bianca, nel ...

Amici 2019 - cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto : La sfida di Rudy Zerbi a Giordana Angi e Alberto Urso ad Amici 2019 La prossima puntata di Amici 2019 sarà ricchissima di scontri, visto quanto sta accadendo in questi giorni. Nel day time di oggi ad esempio abbiamo visto Rudy Zerbi lanciare una sfida sia a Giordana Angi sia a Tish sia ad Alberto […] L'articolo Amici 2019, cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto proviene da Gossip e Tv.

Amici - Rudy Zerbi contro Giordana Angi : “Ti senti sto cavolo!” : Serale Amici 18, Rudy Zerbi su Giordana Angi: “Sei pronta per Tale e quale show” Continua la querelle tra Rudy Zerbi e la cantante della Squadra Bianca Giordana Angi. Per il professore del Serale di Amici 2019, la cantante è sempre uguale a se stessa e aggiunge che imita le voci di Loredana Bertè e altre cantanti. Ed è per questo che lancia la sfida Tale e quale show. Le due cantanti del programma, Giordana e Tish, infatti, devono ...

Giordana contro Tish : Rudy Zerbi senza pietà - Bertè e pubblico lo zittiscono : Amici 18, Giordana contro Tish nella puntata del Serale del 4 maggio: la prova di Rudy Zerbi Nuova sfida tra Tish e Giordana ad Amici 18 nella puntata del Serale del 4 maggio. Un confronto che va avanti sin dalla prima puntata e che si è inasprito col passare dei sabati. Tra le due c’è […] L'articolo Giordana contro Tish: Rudy Zerbi senza pietà, Bertè e pubblico lo zittiscono proviene da Gossip e Tv.

Rudy Zerbi : moglie - età - padre e madre. Chi è il coach | Amici 2019 : Rudy Zerbi: moglie, età, padre e madre. Chi è il coach | Amici 2019 Chi è Rudy Zerbi e vita privata Produttore discografico, conduttore televisivo e radiofonico e giudice in diversi talent, Rudy Zerbi è una figura molto nota nel mondo dello spettacolo. Un personaggio che ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, definita “sconvolgente”, che lo ha legato a 30 anni al conduttore televisivo Davide Mengacci. La vita privata e la ...

Amici - Loredana Bertè sbotta con Rudy Zerbi : ' Basta - non ne posso più. Non me ne frega un ca***' : Loredana Bertè non le manda certo a dire e nella puntata del serale di Amici di sabato è stata la protagonista dell'ennesimo scontro. Dopo la prova di Vincenzo, ballerino classico, la Bertè si è ...