Roma | dopo 18 anni De Rossi lascia l’Olimpico tra selfie e abbracci Ieri l’ultima

La retRomarcia il di Ceferin sulla SuperChampions arriva dopo le rivelazioni del NYT sui suoi rapporti con Agnelli : Fa quanto meno sorridere le dichiarazioni di Ceferin “Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare” ha detto in un’intervista allo Spiegel, parlando della rivoluzione prevista per la Champions. Il presidente della UEFA si è detto contrario ad accelerare la riforma, un netto cambio di marcia, arrivato dopo le critiche, anzi le minacce da parte di tutte le Leghe europee. Ma non solo, Ceferin parla dopo un articolo del NYT in cui il prestigioso ...

Il primo progetto di Jessica Capshaw dopo Grey’s Anatomy è una commedia Romantica su Netflix - Holidate : Ci ha messo un po' a tornare in pista dopo l'inatteso licenziamento dal medical drama di ABC, ma Jessica Capshaw dopo Grey's Anatomy prova a ripartire da un film di Natale che arriverà su Netflix alla fine dell'anno. Holidate è il titolo della pellicola che segna il suo ritorno su un set accanto ad un ricco di cast di volti noti, tra cui spiccano quelli di Emma Roberts, Luke Bracey, Jake Manley, Kristin Chenoweth, Frances Fisher, Andrew "King ...

Antonio Tajani a Leggo : «Il governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Di Maio mi ricorda Maduro» L'intervista integrale : Partiamo dal recente passato. È stato presidente nel Parlamento europeo, che esperienza è stata? «Un?esperienza entusiasmante e storica perché sono stato il primo...

Antonio Tajani a Leggo : «Il governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Il sorpasso della Meloni su Forza Italia è una barzelletta. Di Maio? Mi ricorda Maduro» : Antonio Tajani ospite nella redazione di Leggo per un Forum sulel elezioni europee. A intervistarlo il direttore Davide Desario. Il presidente del parlamento europeo è candidato con Forza...

Francesco Totti - la promozione nella Roma dopo l'addio di De Rossi : è il nuovo direttore tecnico : Le frecciatine di Daniele De Rossi su quanto poco conti Francesco Totti nella dirigenza Romanista devono aver colto nel segno. A pochi giorni dall'addio dell'ultimo capitano Romanista, i vertici del club giallorosso hanno deciso di promuovere Totti a direttore tecnico. Un ruolo che, sperano a Trigor

A Monterotondo - in provincia di Roma - un uomo è morto dopo essere stato colpito dalla figlia durante una lite : A Monterotondo, in provincia di Roma, un uomo di 41 anni è morto in ospedale dopo essere rimasto ferito durante una lite. Secondo le ricostruzioni dei giornali, basate sulla versione degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito la moglie e la figlia

Roma - ragazza 19enne uccide il padre dopo una lite : la Procura valuta la legittima difesa : Emergono nuovi particolari su quanto successo ieri a Monterotondo Scalo, un paesino vicino Roma, dove una ragazza di 19 anni, Deborah Sciacquatori, ha ucciso suo padre, Lorenzo, al culmine di una lite. Pare che l'uomo, per l'ennesima volta, fosse tornato a casa in preda ai fumi dell'alcol e avrebbe cominciato ad inveire contro la madre. A questo punto, dopo diverse ore in cui le donne hanno cercato di redarguire il soggetto, Deborah e sua madre ...

Internazionali d’Italia – Pliskova sorprendente dopo la vittoria : “il ricordo più bello di Roma? Cristiano Ronaldo” : Karolina Pliskova, la vittoria al Foro Italico di Roma ed il ricordo speciale che si porta a casa dalla Capitale italiana E’ Karolina Pliskova la nuova regina di Roma: la tennista ceca, da oggi numero 2 del Ranking Mondiale, si è aggiudicata ieri la vittoria degli Internazionali d’Italia, battendo in finale la britannica Konta in due set. Una fortissima emozione per Karolina Pliskova: “mi sembra un miracolo. È fantastico, ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Nadal cerca la rivincita contro Tsitsipas. Dopo la maratona per Djokovic c’è Schwartzman : E’ il giorno delle semifinali agli Internazionali d’Italia 2019. Da una parte Djokovic-Schwartzman e dall’altra Nadal-Tsitsipas. Ovviamente il pubblico di Roma comincia già a pensare e a sognare una finale tra i primi due della classifica mondiale, ma attenzione soprattutto al greco, che già a Madrid ha saputo sovvertire tutti i pronostici. Ci sarà sicuramente aria di rivincita domani sul Centrale, perchè Nadal e Tsitsipas si ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Novak Djokovic supera Juan Martin Del Potro dopo tre ore di stupenda battaglia! : Una sfida straordinaria, lunga tre ore ed un minuto, incanta il pubblico di Roma: il serbo Novak Djokovic nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis batte con il punteggio di 4-6 7-6 (6) 6-4 l’argentino Juan Martin Del Potro al termine di un incontro bellissimo, nel quale il sudamericano manca anche due match point, e si qualifica per le semifinali dove domani sfiderà un altro argentino, Diego Schwartzman. Nel primo ...

Dopo il diluvio i forfait - Roma perde re Federer : Gli Internazionali Open d'Italia perdono Re Roger Federer. Quello dello svizzero si spera sia solo un arrivederci "al prossimo anno", come fa sapere poco Dopo il suo ritiro. Con la pioggia di mercoledi' che ha bloccato l'intera giornata al Foro Italico rimandando tutto a ieri con due turni giocati in una manciata di ore, il forfait di Federer e' il danno collaterale piu' duro da digerire. Per il torneo, che lo aveva ritrovato a sorpresa Dopo tre ...

LIVE Federer-Coric - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 2-6 3-2 - Federer prova a reagire dopo un pessimo primo set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Roger Federer e Borna Coric. Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena il secondo impegno della giornata per lo svizzero, il quale in mattinata si è sbarazzato abbastanza agevolmente del portoghese Joao Sousa per 6-4 6-3 in 81 minuti di gioco nella sua prima partita a Roma dopo tre anni. Il fuoriclasse elvetico ...

