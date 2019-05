Rissa a Cadice | gli amici di Emilio | «Ha cominciato a bere in Spagna»

Rissa choc in Erasmus a Cadice : napoletano in carcere - rilasciati gli altri : È scattato l'arresto per uno dei quattro italiani coinvolti in una Rissa all'esterno di una discoteca di Cadice, in Spagna, nella quale un trentenne spagnolo è rimasto...

Spagna - Rissa a Cadice : arrestato uno dei quattro italiani fermati dalla polizia : Uno dei quattro italiani fermati in Spagna per l’aggressione ad un trentenne spagnolo durante una rissa verificatasi all’esterno di una discoteca di Cadice è stato arrestato. Secondo quanto riferisce il sito Diario de Cadiz, si tratta del 29enne napoletano Emilio Di Puorto. Il trentenne spagnolo è stato colpito alla testa con un calcio ed ora è in prognosi riservata. La serata tra giovani come tante, iniziata nel divertimento e nell’eccitazione ...

Rissa a Cadice - ecco chi sono gli aggressori del ragazzo spagnolo : Luca Sablone Continuano gli interrogatori ai quattro fermati in Spagna dopo la Rissa ha portato in ospedale un ragazzo spagnolo È di Napoli l'autore del violentissimo calcio rifilato ad un giovane spagnolo durante la Rissa scoppiata ieri mattina a Cadice. Resi noti anche i nomi del resto del gruppo coinvolto nella violenta Rissa: Emilio Di Puorto (a giugno compirà 29 anni), Dario Bordoni (24 anni), Luca Maicon Vinicius Bellavia (22 ...

Spagna - Rissa fuori da un locale a Cadice - il responsabile di sala della discoteca : “Gli italiani erano molto ubriachi” : “Non so cosa sia successo tra quei due gruppi, la nostra barista mi ha detto che gli italiani erano molto ubriachi“. A raccontarlo a Repubblica è Ignacio, il responsabile di sala del “Momart Club“, la discoteca più nota di Cadice, in Spagna, davanti alla quale all’alba di sabato mattina quattro studenti italiani in Erasmus si sono scagliati con calci e pugni contro un ragazzo spagnolo, ora ricoverato in coma ...

Spagna - 4 italiani arrestati dopo una Rissa a Cadice : grave un giovane spagnolo : Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dalla polizia di Cadice, nel sud-ovest della Spagna, in quanto ritenuti responsabili di una rissa scoppiata alle prime ore di oggi nella zona di Punta De San Felipe.I contorni della rissa sono ancora da chiarire, ma la stampa locale riferisce che un giovane spagnolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Puerta del Mar a causa del violento trauma riportato. Ad incastrare i giovani, ...

