Housemarque rivela i primi dettagli sul suo prossimo gioco tripla A previsto per PS5

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) I ragazzi disono al lavoro su un nuovo progettoA profondamente diverso dai precedenti lavori dello studio. Durante il Reboot Develop, il CEO, Ilari Kuittinen, hato ial riguardo, riporta Playcrazygame.Prima di tutto, si tratta di una IP completamente originale. Il gameplay avrà un ruolo molto importante, oltre ad essere in pieno stile(con gli effetti visivi esplosivi a cui siamo abituati), ma per la prima volta in assoluto gli sviluppatori finlandesi stanno lavorando duramente anche al comparto narrativo. Questa è una nuova esperienza (nata dal desiderio dell'azienda di allontanarsi dal genere arcade), che ha richiesto il reclutamento di nuovi professionisti che prima erano assenti, come un narrative designer e un writer. La pre-produzione è iniziata due anni fa, mentre lo sviluppo attuale ha impegnato 60 dipendenti, una quantità ...