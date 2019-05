CorSport | la stagione del riscatto di Milik

ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019) Quella che si è appena conclusa è stata ladelper Arek Milil dopo due anni di infortuni che lo hanno costretto allo stop. A raccontarla è Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. L’anno si chiude a 20 gol (17 in campionato, 2 in Europa League e 1 in Coppa Italia), con il sorriso, per l’attaccante, nonostante il recente digiuno e alcuni periodi difficili da cui, però, è riuscito sempre ad uscire contando solo su se stesso. Come dopo il Liverpool, con il gol sfiorato ad Anfield. All’epoca si sfogò dicendo che è molto facile parlare quando si è seduti comodamente sul divano. Non perse tempo a crogiolarsi in un momento difficile e anzi ne trasse spunto per fortificarsi. Così poté ripartire, con forza, dal Cagliari. Con il mercato alle portenon ha nulla da temere: la società gli dà fiducia e da tempo si lavora per il rinnovo. Che Ancelotti punti su di lui per il ...

