Biglietti in prevendita per i concerti di Clementino nei club per Tarantelle | info date e

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Idineiarrivano a qualche mese dal rilascio di, nuovo album di inediti che ha rilasciato dopo Vulcano e al quale ha lavorato due anni. Già in radio il singolo Chi vuol essere milionario? che ha portato in featuring con Fabri Fibra a qualche settimana dall'approdo sul mercato dell'album.Isono indalle 11 del 30 maggio e saranno distribuiti secondo le modalità di consegna abituali. Sarà garantita la consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con una copia della ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato. Disponibile anche la modalità per la stampa da casa che permette di evitare ...

TargatoCN : Cuneo Classica Festival: prevendita straordinaria dei biglietti in Promocuneo - graphicmarina : RT @OptiMagazine: Biglietti in prevendita per i concerti di @CLEMENTINOIENA nei club per Tarantelle: info date e location - buongiornoaho : Al via da lunedì 27 maggio la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti per la 43a edizione di #TimeinJazz… -