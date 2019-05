Appello della Meloni a Salvini | “il popolo non vuole i 5 stelle | noi pronti a stare con

Lecce - il nuovo presidente della corte d'Appello si insedia e cade : Emanuela Carucci Si chiama Lanfranco Vetrone e ha riportato una microfrattura al piede. La sua candidatura era stata inizialmente esclusa, ma lui presentò ricorso Si chiama Lanfranco Vetrone il nuovo presidente della corte d'appello di Lecce. Sessantasette anni, originario di Potenza. Già presidente dei tribunali di Catanzaro e di Potenza, si è insediato ufficialmente ieri a Lecce.Ma la cosa che è salita agli onori della cronaca non ...

Da Palermo l'Appello all'Europa della Conoscenza : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - “Noi donne e uomini che lavoriamo, studiamo, facciamo ricerca all’Università di Palermo ci rivolgiamo ad altre donne, uomini, giovani delle Università europee per chiedere loro di costruire, insieme, un grande spazio di riflessione e azione che ponga al centro dell’att

Sentenza Palermo - la decisione della Corte Federale d’Appello : tutte le ipotesi - i rosanero sperano [DETTAGLI] : Ennesimo giorno della verità in casa Palermo. Oggi, alle 14.30, la Corte Federale d’Appello si esprimerà in merito alla decisione del TFN di retrocedere i rosanero in Serie C. Una mazzata per la città e per la neo società, che si stavano preparando alla disputa dei playoff dopo il terzo posto raggiunto nella stagione regolare. Ma cosa potrebbe emergere dopo la decisione di oggi? Tre le ipotesi e gli scenari al vaglio. Che elenchiamo ...

Appello della Cei : "Andate a votare". Bassetti rimprovera Salvini per il rosario : “Va valorizzata l’opportunità che ci è offerta dalle elezioni di domenica prossima: chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al voto”. Così il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nella sua introduzione all’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. Bassetti lancia quindi un Appello a non disertare le urne. “Siamo consapevoli che questo ...

Fiorentina in crisi - l’Appello del sindaco Nardella : “Rilancio un appello all’unita’ perche’ ora non e’ il momento di metterci a discutere o a litigare. Io stesso in passato ho avuto delle parole critiche verso la societa’ su una serie di cose ma ora dico che l’unico pensiero nostro deve essere quello di rimanere vicini alla squadra per uscire da questo incubo, perche’ domenica e’ la giornata decisiva per salvarsi”. Sono le ...

La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B : La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B di calcio, che danno l’accesso alla Serie A. Il Palermo aveva presentato il ricorso dopo che tre giorni fa era stato retrocesso

L’Appello della FAO : rafforzare le partnership globali per porre fine alla fame e alla malnutrizione : Per sconfiggere la fame e la malnutrizione e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile servono partnership globali solide e investimenti sostenibili che spingano la crescita economica, ha affermato oggi il Vice Direttore Generale della FAO Daniel Gustafson. Raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) richiede più risorse di quante ne siano state messe oggi a disposizione. Tuttavia favorire sistemi alimentari più sostenibili ...

Il presidente della corte d'Appello di Napoli : "Migliaia di condannati liberi. Ci serve personale e ci mandano barellieri" : Quando Salvini dice che in giro per Napoli ci sono 12mila condannati liberi “ha ragione, ci sono dei colpevoli in libertà. D’altra parte il ministro ha preso i dati dalla mia relazione, non se li è mica inventati”. A rilanciare il dato delle condanne cui non è stata ancora data esecuzione è il presidente della corte d’Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, in un’intervista al ...

Il Chelsea annuncia il ricorso contro la Commissione d’Appello della Fifa : Il Chelsea non ci sta. Dopo il rifiuto, da parte della Fifa, di accogliere il ricorso dei Blues relativo al blocco del mercato, la società londinese annuncia in un comunicato un nuovo ricorso. “Il club prende atto che la Commissione d’Appello della Fifa ha deciso di appoggiare parzialmente il ricorso del Chelsea contro la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa. Tuttavia, la società è molto contrariata che il blocco per ...

Costruiamo un'Europa sociale - Appello della Federazione mutualità : Roma, 6 mag., askanews, - "Costruiamo insieme l'Europa sociale di domani". E' questo lo slogan della Giornata nazionale della mutualità che si è tenuta a Milano presso la Società Umanitaria. La ...

Cooperante morto a Capo Verde - l’Appello della famiglia di David : “Diteci cosa è successo” : Ancora ignote le cause della morte di David Solazzo, il Cooperante fiorentino di 31 anni trovato cadavere nella sua casa a Capo Verde. Dopo l'appello della famiglia, affinché sia fatta luce sulla verità relativa al decesso del ragazzo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede assicura: "Il Governo si sta muovendo e si impegnerà". La sua fidanzata Marija Tosic che in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino ha detto: "Vogliamo sapere ...

“Mia figlia 12enne si è uccisa dopo aver visto la serie ‘Tredici’ : vietatela” : il disperato Appello della madre di Jessica : “Mia figlia si è suicidata dopo aver visto la serie Netflix ‘Tredici’. Dovrebbe essere vietata“. A parlare così, in una delle tante interviste che in questi giorni ha deciso di rilasciare alla stampa straniera, è Rachael Warburton, madre di Jessica Scatterson che, a soli 12 anni, si è tolta la vita “ispirandosi” alla popolare serie: Jessica ha infatti lasciato i suoi “sei motivi per uccidersi” (la ...

L'Appello della zia della bimba ferita : 'Ho visto il killer fuggire - ora salvate la mia Noemi' : 'Dopo la sparatoria Noemi era bianca in volto, aveva gli occhi sbarrati, non parlava, io e mia sorella l'abbiamo portata nel bagno del bar Elite per sciacquarle il viso e solo allora ci siamo accorti ...

Europee - Di Maio : “Negli anni parcheggio di trombati della politica”. Poi l’Appello : “Bisogna votare per cambiare le cose” : “Queste elezioni sono anche un tema italiano, perché dobbiamo evitare che tornino quelli di prima. Abbiamo impiegato anni per mandare Pd, Berlusconi e Meloni all’opposizione. ‘Continuare per cambiare’ (lo slogan scelto dal M5s per le Europee, ndr) significa continuare con questo governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, che durante la presentazione del programma del Movimento per le elezioni del 26 maggio ha ...