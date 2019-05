Strangola la colf cubana di 26 anni a Pavia e poi si spara dopo essere fuggito

Omicidio suicidio nel Pavese - colf 26enne Strangolata da datore di lavoro che poi si è tolto la vita : Omicidio suicidio nel Pavese. A Borgarello è stata uccisa una donna di 26 anni e il presunto assassino si è poi tolto la vita. La vittima di origini cubane aveva 26 anni ed era una collaboratrice domestica. A toglierle la vita il suo datore di lavoro che l’avrebbe strangolata in casa per poi uccidersi sparandosi in una zona non lontana, nei dintorni della abitazione. L’uomo, 48 anni, sulle cui tracce si sono subito messi gli investigatori, ...