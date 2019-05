Salvate | curate e spiate Da Favignana arriva il gps per le tartarughe

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Sara Mauri La nuova tecnologia italiana aiuta gli studiosi del centro a monitorare le Caretta Caretta Ogni anno c'è una giornata dedicata a loro: le. Nel mondo ci sono molte specie didi terra. Sono presenti ovunque. Le specie marine conosciute, invece, sono 7. Mercoledì era la giornata mondiale delle, istituita dall'American Tortoise Rescue nel 2000. Un'iniziativa per sensibilizzare sulle condizioni di questi animali e sui rischi, una giornata dedicata alla salvaguardia e alla protezione delle specie e del loro habitat in tutto il mondo. In Italia, il WWF stima che ogni anno «150milamarine finiscano catturate negli attrezzi da pesca nel Mediterraneo e che di queste oltre 40mila muoiano». La plastica presente nei mari soffoca lemarine ed è un problema serio. Secondo il rapporto «Biodiversità a rischio 2018» di ...

Ritabife63Rita : @SkyTG24 non curate il padrone ....tempo perso! ma salvate il cane?? -