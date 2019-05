Offese sessiste ad arbitro donna | ragazzo 14enne si abbassa i pantaloni in campo

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) A Mestre, paesino della provincia di Venezia, è avvenuta l'ennesima incivile e vergognosa pagina nera di cui si macchia il calcio italiano. Durante la partita tra Treporti e Miranese, unha subito per tutta a durata del match, insulti eda parte dei giocatori di circa 15 anni, e dai loro genitori che stavano guardando la partita dagli spalti. Addirittura un ragazzino di 14 anni si èto i pantaloncini sfidando la ragazza ad espellerlo oppure ad effettuare pratiche sessuali con il quattordicenne. L', Giulia Nicastro di 22 anni, ovviamente non ha esitato e ha subito estratto il cartellino rosso mandandolo "sotto la doccia". La ragazza è rimasta piuttosto turbata dallee dagli insulti ed è stata aiutata psicologicamente a superare questo difficile momento. La vicenda è finita sul tavolo del giudice sportivo e della Federcalcio, per cercare ...

