Lecco | il giallo di Pio Mainetti runner scomparso durante un allenamento

(Di domenica 26 maggio 2019) È un vero e propriola scomparsa di Pio, il63enne disperso dal 14 maggio scorso. L'uomo, ha fatto perdere le sue tracceuna sessione dinei boschi di Perledo, piccolo comune della Val d'Esino, in provincia di). Le ricerche, rese difficile dal maltempo, stanno impegnando oltre un centinaio di soccorritori e sono riprese queste mattina. La scomparsa Pio, skyesperto molto conosciuto nell’ambiente sportivo della corsa in montagna, è uscito di casa al mattino presto per una corsa. Non vedendolo rientrare, nel primo pomeriggio, i familiari dopo aver provato a rintracciarlo, hanno dato l'allarme e, subito, si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Carabinieri, vigili del fuoco, tecnici del Soccorso Alpino e del nucleo Speleologico della Stazione Valsassina e Valvarrone, elicotteri, unità cinofile e semplici volontari hanno ...

