Exit poll Regionali Piemonte | il candidato di centrodestra Alberto Cirio vince | sconfitto

(Di domenica 26 maggio 2019) I risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto domani pomeriggio, quando verranno aperte le urne. Ma qualche indicazione sull’esito del voto in, chiamato a rinnovare il presidente della Regione e il Consiglio regionale, arriva già dagli. In testa, secondo il consorzio Opinio Italia per la Rai c’è: ildelè accreditato tra il 45% e il 49%, con il governatore uscente Sergio Chiamparino tra il 36,5% e il 40,5%. Staccato Giorgio Bertola,del Movimento 5 Stelle, per il quale la forchetta è tra il 12% e il 16% (cinque anni fa aveva sfiorato il 21,5%). Confinato all’irrilevanza Il Popolo della Famiglia, con Walter Boero, che nelle migliori previsioni non supererebbe l′1%.I margini di errore, ricordano gli esperti, esistono. Ma se la tendenza dovesse essere ...

