Che ca**o hai fatto? Taylor Mega decisamente hot a Cannes

Taylor Mega non era un’imbucata, ma un’invitata e ha indossato con stile un abito che ben poche potrebbero permettersi nella realtà. Perché come scrive Taylor Mega nella didascalia a corredo dell’immagine "vgliono farti credere il contrario. Ma tu scorri la foto e leggi” ed ecco che appare in grande la scritta: “Le donne possono tutto!”. Alla faccia degli hater. Visualizza questo post su Instagram Vogliono farti credere il contrario. Ma tu scorri la foto e leggi. Dress @jeanpaulbenielli Hair @soraya.meziane Make up: me ?? #CannesFilmFestival #cannesredcarpet #sibyl Un post condiviso da ? Taylor MEGA ? (@taylor_mega) in data: 25 Mag 2019 alle ore 5:59 PDT Nessuno ha scritto commenti così volgari su famose top model che hanno osato look molto più osè di Taylor Mega, ma gli odiatori da tastiera l’hanno chiaramente presa di mira e arrivano a scriverle: “Piuttosto che a un festival del cinema dovresti sfilare ad un festival del porno, è più adatto a te”. Va dato merito all’influencer di non cancellare mai dal suo Instagram gli insulti gratuiti nei suoi confronti, tanto a farci brutta figura non è certo lei. Per chi si chiede perché Taylor fosse a Cannes occorre ricordare che serve un invito speciale per parteciparvi e che la bella modella era in veste di testimonial dello stilista Jean-Paul Benielli di cui indossa spesso le creazioni.Taylor Mega non era un’imbucata, ma un’invitata e ha indossato con stile un abito che ben poche potrebbero permettersi nella realtà. Perché come scrive Taylor Mega nella didascalia a corredo dell’immagine "vgliono farti credere il contrario. Ma tu scorri la foto e leggi” ed ecco che appare in grande la scritta: “Le donne possono tutto!”. Alla faccia degli hater.

(Di domenica 26 maggio 2019) L'abito in seta e pizzo trasparente,hot e sensuale, esibito sul red carpet del Festival di, ha attirato sui commenti al vetriolo degli hater. Per sfilare sul red carpet del Festival dil'influencerha deciso di stupire tutti con un lungo abito di seta, profondamente scollato e con ampio spacco laterale, tutto decorato con tanti ramage dorati a coprire strategicamente le parti più hot del suo corpo.Il look da Croisette di, così hot e trasgressivo, non è passato inosservato, proprio come l'influencer desiderava e su di lei si è abbattuta una pioggia di flash di paparazzi che si chiedeva chi fosse quella bella bionda sul tappeto rosso. Su chi siaperò gli hater non hanno alcun dubbio e non fanno fatica a spiegarlo su Instagram dove, ancora una volta, l'hanno travolta con commenti davvero pesanti.Iniziano con il chiedersi perché mai una "sconosciuta" ai più si trovi sul red carpet del Festival del Cinema più glamour e famoso del mondo e le scrivono: "Ma perché stai là? Chehai?" E peggio ancora: "A che titolo?? Oh Dio, sarà andata a letto con qualche vecchio?!".