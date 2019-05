Chi spera | chi si preoccupa e chi Europee | i sentiment last minute

Chiamparino torna a sperare (con l’aiutino cinquestelle) : A Torino lo chiamano “Chiappendino”. È quell’asse che si è creato tra la sindaca cinquestelle Chiara Appendino e il governatore del Pd Sergio Chiamparino. Normale collaborazione istituzionale, nessun intrigo politico o accordo sottobanco, ma tra i due è maturata in questi anni una certa sintonia, che sarebbe difficile da riprodurre se a presiedere la Regione Piemonte arrivasse il candidato del ...

Francesca De André disperata al Gf - Gennaro spiazza : l’affondo di Iva ZanicChi : Grande Fratello, Francesca De André scopre in diretta il tradimento del fidanzato Giorgio: l’incontro con la sorella L’ultima puntata del Gf non è stata di certo facile per Francesca De André. La ragazza ha infatti scoperto stasera non solo di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio ma, come se non bastasse, è stata messa al […] L'articolo Francesca De André disperata al Gf, Gennaro spiazza: l’affondo di Iva Zanicchi ...

Grande Fratello 16 - la disperazione di Francesca de Andrè dopo la fine con Giorgio Tambellini : "Chi ci ha perso è lui" (VIDEO) : I buoni propositi di Francesca de Andrè espressi settimana scorsa dopo l'incontro con Giorgio Tambellini si sono dissolti nel giro di un paio di minuti quando, durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 in prima serata, la concorrente ha dovuto fare i conti con le novità che riguardano il ragazzo.Gennaro è stato il primo a vedere le foto pubblicate dal settimanale Oggi nella quale Giorgio è ritratto in compagnia di una mora ...

Kolarov a DAZN : “De Rossi sperava di Chiudere la carriera alla Roma” : Inizia ufficialmente domani la 37esima e penultima giornata di Serie A e tra le gare in programma ce n’è una che avrà risvolti fondamentali per la lotta al quarto posto, quella tra Sassuolo e Roma. A occupre questa importante posizione che consentirebbe di disputare la Champions League nella pRossima stagione al momento è l’Atalanta, ma […] L'articolo Kolarov a DAZN: “De Rossi sperava di chiudere la carriera alla ...

Verona - lanciava banChi e strattonava alunni - maestro arrestato : “Ero esasperato” : Per l'accusa l'uomo si sarebbe reso protagonista di numerosi episodi di maltrattamenti nei confronti dei bambini tra gli 8 e i 9 anni di età urlando strattonandoli e scagliando via sedie e banchi. Il 54ene si è difeso parlando di gesti di stizza dovuti all'esasperazione per le provocazioni degli alunni.Continua a leggere

Vela - Europei 49er 2019 : Raggio-Germani risalgono la China e sperano ancora nella Medal Race - gli altri azzurri sono fuori dalla top30 : La seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2019 della classe olimpica 49er, in programma nei pressi di Weymouth (Inghilterra) fino a domenica 19 maggio, si è conclusa regolarmente con la Nazionale italiana in grande difficoltà e sempre più lontana dalle posizioni che contano specialmente in campo maschile. Sullo stesso campo di regata dei Giochi Olimpici di Londra 2012, i padroni di casa della Gran Bretagna sono in testa alla classifica ...

Desperate Housewives Felicity Huffman sono colpevole e Chiedo scusa : L’ ex “Desperate Housewives” Felicity Huffman rischia da 4 a 10 mesi di carcere e una multa da 20mila dollari. In lacrime davanti ai giudici del tribunale federale di Boston, l’attrice ha ammesso il suo coinvolgimento nello scandalo delle tangenti che molti genitori avrebbero pagato per facilitare l’ammissione dei figli in vari college prestigiosi. La sentenza è prevista il 13 settembre. La Huffman era stata già arrestata a marzo e ...

Vela - Europei 49er 2019 : Omari-Distefano a caccia di conferme dopo l’exploit di Genova - poche speranze di Medal Race al masChile : Mancano ormai tre giorni all’inizio dei Campionati Europei 2019 della classe olimpica 49er, in programma dal 13 al 19 maggio a Weymouth and Portland, in Inghilterra. In questa zona meridionale della Gran Bretagna, affacciata sul canale della Manica, andrà in scena una rassegna continentale di altissimo livello e molto importante nella competizione interna alle varie Nazionali per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I ...

Con i bambini profughi in Bulgaria tra gioChi - lezioni di lingue e speranza : Qui, nel centro 'Vrazhdebna' , ieri è venuto in visita papa Francesco, che ha sentenziato: 'Oggi il mondo dei migranti e dei rifugiati è una croce dell'umanità', dopo avere lanciato il giorno prima ...

“Io - trasferito ‘giù al Nord’ perché il nostro Sud - ricChissimo - è senza speranze” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Mi chiamo Claudio Careri, all’età di 30 anni, undici anni fa, decisi di lasciare la Calabria in cerca di migliori fortune, consapevole che chi ...

La SlovacChia è una fonte di speranza europeista : La Slovacchia è un paese in movimento e forse si sta convincendo che la democrazia liberale e l’Unione europea hanno i loro vantaggi. Leggi

Liverpool Chiamato alla rimonta contro il Barcellona : c’è un precedente che fa ben sperare… : Si gioca il ritorno valido per la semifinale di Champions League, Liverpool chiamato ad una vera e propria impresa per ribaltare il 3-0 dell’andata contro il Barcellona. C’è un precedente che fa ben sperare i Reds, il 25 maggio 2005 in Champions League durante la finale si resero protagonisti di una clamorosa rimonta, dal 3-0 al 3-3, in sei minuti, Gerrard, Smicer e Xabi Alonso riuscirono a pareggiare il gol di Maldini e la ...