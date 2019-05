Cade il gelo nel quartier generale di Macron

huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) Quando sullo schermo compaiono i primi exit poll, la sala del centro congressi della Mutualité di Parigi dove si svolge la serata elettorale de La République en marcheper qualche secondo nel silenzio più totale.La lista del Rassemblement National di Marine Le Pen guidata da Jordan Bardella è in testa con il 23,3% dei voti, davanti a quella de La République en marche condotta da Nathalie Loiseau, al 22,1%. Exploit del partito ambientalista Europa Ecologia-I verdi (Eelv), terzi al 13,1 per cento, mentre i Repubblicani crollano all’8,4 per cento. Restano dietro La France Insoumise e il Partito socialista, entrambi al 6,6 per cento. Un risultato ampiamente previsto dai sondaggi dell’ultima settimana, ma che rappresenta comunque una doccia fredda per il partito di maggioranza francese. Dopo un primo momento di esitazione, i ...

