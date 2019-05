Addio De Rossi alla Roma | abbracci e lacrime con Francesco Totti

De Rossi dice Addio alla Roma - lacrime in campo e sugli spalti : si commuovo anche Totti e Bruno Conti [FOTO E VIDEO] : 1/8 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Coreografia Roma-Parma - brividi per l'Addio di De Rossi

Addio De Rossi - il messaggio di Roberto Mancini per il centrocampista : Addio De Rossi – “E’ anche nel modo in cui si esce di scena che si misurano i campioni e #DeRossi e’ un grande campione. So bene cosa si prova a lasciare una maglia che senti addosso come una seconda pelle. Per questo faccio un grande in bocca al lupo a Daniele!”. E’ il messaggio su Twitter del ct della Nazionale, Roberto Mancini. Oggi l’ultima partita di De Rossi con la Roma, sarà una giornata ...

La commovente lettera di Addio di De Rossi : ”Nessuno mai vi amerà più di me” : Domani per i tifosi della Roma sarà una giornata importante per i tifosi della Roma perchè si concluderà un ciclo molto importante,anzi possiamo dire un’era importantissima e cioè quella di una delle bandiere e dei simboli della squadra, secondo solo a Totti, e cioè Daniele De Rossi!La conferenza stampa di un pò di tempo fa ha sancito la fine di questa storia d’amore e che ha provocato tantissime polemiche e rabbia da parte dei ...

“Grazie Daniè” – Brusco lancia un’instant song per l’Addio di De Rossi alla Roma [VIDEO] : Grazie Daniè, Brusco lancia l’inno per l’addio di De Rossi alla Roma ‘Grazie Daniè‘ è il titolo dell’instant song lanciata venerdì 24 maggio su YouTube dal cantante Romano Brusco. Brusco, nome d’arte di Giovanni Miraldi, è uno degli artisti storici del reggae italiano ma anche un grande tifoso giallorosso. ‘Grazie Daniè’ é una canzone d’amore. Quell’amore viscerale e ...

De Rossi Addio - tifosi commoventi : si presentano all’allenamento - lui esce a salutarli [VIDEO] : Domani sarà l’ultima partita ufficiale con la maglia della Roma, dopo il tanto discusso addio di qualche giorno fa. Oggi, invece, l’ultimo allenamento a Trigoria. Ma per Daniele De Rossi è stato praticamente un assaggio di quello che sarà il saluto definitivo nella sfida casalinga contro il Parma. Durante l’allenamento, infatti, un nutrito gruppo di tifosi si è presentato davanti ai cancelli del centro sportivo per ...

Roma. De Rossi al passo d'Addio - Ranieri stadio sia in festa : Calcio, Roma. Che sia una festa, con tanto amore, per salutare il capitano. Domenica all'Olimpico contro il Parma Daniele De Rossi vestirà maglia Roma

Addio De Rossi - sold out e coreografie all’Olimpico per il saluto al capitano della Roma : Diciott’anni di Roma. E un finale che tutti, lui per primo, avrebbero rimandato ancora. Roma-Parma del 26 maggio 2019 sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa e sarà una festa, anche se dal sapore amaro, perché la situazione si sarebbe potuta gestire in maniera diversa. All’Olimpico sono previsti 63mila spettatori: ai 24mila abbonati infatti si devono aggiungere i 39mila che hanno acquistato il ...

De Rossi : tra i possibili motivi dell'Addio c'è la volontà di supremazia della società : A distanza di qualche giorno dall'annuncio che ha stravolto il mondo del calcio, ed in particolare quello romanista, cerchiamo di capire quali possono essere i motivi di una separazione così inaspettata e brusca. In fondo, c'è sempre una ratio nelle scelte umane. Ed allora anche nell'addio di De Rossi alla Roma ci deve essere per forza una qualche motivazione logica, che ci permetta di accettare ciò che è successo. O che almeno ci permetta di ...

Roma - Lippi commenta l’Addio di De Rossi : “grande dispiacere - sono legato a lui con il cuore” : A margine della Hall of Fame Figc a Firenze, Marcello Lippi ha commentato l’addio alla Roma di Daniele De Rossi, giocatore al quale è sempre stato molto legato fin dai tempi dei Mondiali 2006 “De Rossi? Daniele è una di quelle persone alle quali sono maggiormente legato con il cuore e che mi porterò nel cuore tutta la vita. Mi dispiace un po’ che non sia finita così bene con la Roma, così come mi è dispiaciuto per ...

Protesta contro Pallotta assume connotati globali : rivolta dopo Addio De Rossi : Roma – Da Sydney a Miami, da New York a Parigi passando per Amsterdam, Salonicco, Copenhagen. La Protesta dei romanisti ha assunto nel weekend proporzioni globali, con striscioni esposti in ogni parte del mondo dai tifosi gialloRossi all’estero e fatti rimbalzare sui social, dove la contestazione nei confronti del patron James Pallotta e del suo consigliere ombra Franco Baldini, dopo la gestione del mancato rinnovo di Daniele De ...

Francesco Totti - la promozione nella Roma dopo l'Addio di De Rossi : è il nuovo direttore tecnico : Le frecciatine di Daniele De Rossi su quanto poco conti Francesco Totti nella dirigenza Romanista devono aver colto nel segno. A pochi giorni dall'addio dell'ultimo capitano Romanista, i vertici del club giallorosso hanno deciso di promuovere Totti a direttore tecnico. Un ruolo che, sperano a Trigor

Dall’Addio alla Roma di De Rossi alla salvezza del Parma - D’Aversa : “dispiace per come sia andata” : L’allenatore del Parma ha parlato della stagione quasi conclusa, soffermandosi anche sulla situazione De Rossi “Quando ho giocato in Serie A, De Rossi iniziava la sua carriera ed era uno di quei giocatori promettenti, è un dispiacere vedere come è andata la sua storia, dispiace per un giocatore che ha dato tutto alla sua squadra e che è una bandiera“. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Roberto D’Aversa parla così del ...

Antonio Cassano, in un video messaggio mandato a Tiki Taka ha detto la sua sull'addio di Daniele De Rossi alla Roma: "Baldini e Pallotta l'hanno rifatta grossa. Dopo il Pupone (Totti ndr) con Daniele. Dani non li ascoltare. Con gli 'scarponi' che ci sono in giro puoi giocare fino a 45 anni".