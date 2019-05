Straniero si denuda e insegue le 14enni davanti scuola

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Federico Garau Dopo essersi spogliato ed esibito in gesti di autoerotismoalle ragazzine, l'indiano ha tentato di catturarle per poter abusare di loro. Arrestato e finito dietro le sbarre, dovrà a breve affrontare un processo È finito alla sbarra il cittadinoche ad aprile molestò sessualmente alcune ragazzine, mostrando loro i genitali e cercando di commettere un abuso. Protagonista della vicenda il 34enne indiano Dana Rama, un incensurato senza fissa dimora regolare nel nostro Paese. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l'episodio contestato risale al 14 dello scorso mese e si è verificato a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta. L'extracomunitario, che si aggirava nei pressi dell'istituto scolastico Ugo Foscolo in via Settembrini, aveva preso di mira cinque minori di 14 anni. Dopo essere riuscito ad attirare la loro attenzione, si era ...