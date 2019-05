Pamela Prati confessa le bugie su Mark e D' Agostino dice la sua | ' Tutto per soldi'

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Perè arrivata la resa dei conti finale dopo che per settimane e settimane non si è fatto altro che parlare del tanto discusso matrimonio che la vedeva protagonista conCaltagirone, l'uomo di cuiva di essersi innamorata in diverse trasmissioni televisive Rai e Mediaset. Un matrimonio che tuttavia non c'è mai stato e soltanto in questi giorni laha scelto di svuotare il sacco e di dire la verità:Caltagirone, infatti, non esiste e sarebbe soltanto frutto dell'immaginazione delle sue due manager che avrebbero architettatonei dettagli. La verità sul caso di: 'non esiste' Un caso che ha 'appassionato' e al tempo stesso sconvolto il pubblico da casa, curioso a questo punto di scoprire l'esito finale di questa storia. Eha scelto di direma proprionel corso di una nuova intervista che ha concesso al programma ...

stanzaselvaggia : Prima di passare alla santificazione di Pamela Prati vittima di manipolatrici, si rammenta che la Prati dalla Venie… - trash_italiano : Silvia Toffanin che invita quelli de Il Segreto solo per schiaffargli in faccia il fatto che la telenovela di Pamel… - trash_italiano : Produzione di #Verissimo, mentre ci sono gli altri ospiti, dovreste almeno piazzare un riquadro in basso che ci mos… -