Fake news | denuncia di openDemocracy | “Report della Commissione Ue viziato da pressioni

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Erano passati 18 mesi dal referendum sulla Brexit che aveva messo definitivamente l’Europa di fronte all’avanzata dei cosiddetti sovranisti e poco più di un anno dalle elezioni che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca. Oltre a queste prime vittorie dei nuovi nazional-populismi, sul nostro continente e sugli Stati Uniti si era posata la cappa dell’ingerenza esterna a suon di, diffuse soprattutto via social, sulle prossime campagne elettorali in Italia e in Europa. Così laeuropea, con la supervisionecommissaria per l’agenda digitale, Mariya Gabriel, decise di istituire, a gennaio 2018, un Gruppo di alto livello sullee la disinformazione online composto da 39 membri, tra cui quattro italiani, provenienti dal settorecomunicazione e dei social media per produrre un report, un vademecum che dettasse le linee guida per il contrasto alla ...

Ettore_Rosato : Potrebbero essere stati usati per diffondere fake news e inquinare il dibattito. Soldi del finanziamento pubblico p… - europainitalia : Cosa ha fatto l’#UE per te? ??Mercato unico ??Erasmus ??Euro ??Tutela dell’ambiente ??Riduzione dei costi per viaggiar… - Linkiesta : Le nozze fasulle di #PamelaPrati sono la fake news più idiota dell’anno. #MarkCaltagirone è il Banksy del trash. È… -