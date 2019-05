Ex Oasis | nuovo album di Liam Gallagher

Il nuovo album di Liam Gallagher è pronto - parola dell’ex Oasis : “Ne volete un po’?” : Il nuovo album di Liam Gallagher è pronto, e non parLiamo di un'indiscrezione straripata da qualche tabloid senza fonti o di qualche "amico dell'amico di Liam" che sa quello che dice. La notizia arriva dal diretto interessato, che in un tweet pubblicato nella tarda mattinata di oggi, 25 maggio, ha scritto: «Il mio secondo album è nel sacco. Ne volete un po'?». Il seguito ideale di "As you were" (2017), anticipato da vari dettagli sparsi sul ...