Ancelotti a Sky | «Quagliarella al Napoli? Tutto è possibile»

(Di sabato 25 maggio 2019) L’allenatore delCarloai microfoni di Sky al termine di Bologna-Sconfitta indolore, ma da fastidio chiudere con una sconfitta? «No, l’obiettivo era stato raggiunto 3 settimane fa abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati un po leggeri dietro. Volevamo fare una bella partita per chiudere in bellezza. Si poteva vincere, abbiamo perso ma non cambia molto» Ci sarà da lavorare per una squadra più concreta «Sicuramente per la mole di lavoro facciamo pochi gol. Ne abbiamo fatti tanti, ma considerati tutti i pali ne potevamo fare di più» Mercato? «Abbiamo le idee chiare» Sarà un’estate calda? «Sarà torrida sarà per voi perché girano fuori tantissimi nomi. 60 mi sembrano un po’ troppi per una sola squadra, qualcuno meno di 60 saranno» Callejon sempre titolare «Callejon è un giocatore importante perché sa attaccare ed è molto intelligente ...

