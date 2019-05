Un posto al sole | trame | Del Bue e Mariella devono affrontare un momento difficile

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Nelle prossime puntate di Unal, verrà dato ampio spazio alle tormentate vicende della coppia formata da Guido e. In questo periodo sembrava che, per i due vigili, le cose andassero decisamente bene, ma presto dovrannoalcuni eventi che metteranno a dura prova la loro relazione. Mentre ferveranno i preparativi per il battesimo del piccolo Lollo, Guido prenderà un'importante decisione e farà la fatidica proposta a, ma la risposta che riceverà non sarà quella che lui si sarebbe aspettato. Di seguito le anticipazioni e le, relative a questa storyline, che andranno in onda dal 3 al 7 giugno su raitre. Un padrino inaspettato Dopo le innumerevoli polemiche legate alla scelta del padrino di Lollino, spunterà un opzione del tutto inattesa. Scartate, almeno per il, le ipotesi legate a Guido (Germano Bellavia) e Catello (Benedetto Casillo), ...

