Slay the Spire | l' ispirato rogue-like deck-builder arriverà il prossimo mese su Nintendo

(Di venerdì 24 maggio 2019) Grazie alla segnalazione di Gematsu apprendiamo che l'thesarà lanciato tramite ileShop il 6 giugno, come annunciato dallo sviluppatore MegaCrit.Il gioco che fonde card game eè stato lanciato per la prima volta per PC nel gennaio 2019 e ha visto la sua prima versione per console il 21 maggio con la pubblicazione della versione per PlayStation 4.Nella panoramica del gioco, tramite ileShop, leggiamo: "abbiamo unito i giochi di carte e iper creare il migliorsingle player che potevamo. Crea un mazzo unico, incontra creature bizzarre e scopri reliquie di immenso potere".Leggi altro...

