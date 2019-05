Quanto costerà a Huawei il ban nel 2019? Ecco una stima attendibile

Quanto costerà MediEvil Remake su PS4? Piccolo prezzo per un grande capolavoro : Non solo il Remake di Final Fantasy 7, anche MediEvil Remake ha saputo a suo modo incuriosire tutti gli spettatori del secondo appuntamento con lo State of Play di PlayStation. Si tratta del rifacimento con grafica moderna della primissima avventura di Sir Daniel Fortesque, ossuto eroe che rappresenta ancora oggi uno dei personaggi più amati facenti parte della scuderia Sony. E che fece le fortune della PSX - tornata di recente nei negozi con ...

Quanto costeranno gli smartphone 5G? Differenze con i 4G : Com'è normale che sia, gli smartphone 5G stanno cominciando ad invadere la scena (prendete, ad esempio, il caso del Galaxy S10 5G, disponibile nel mercato sudcoreano dal 5 aprile), ed è quindi più che legittimo interrogarsi sulla fascia di prezzo cui apparterranno. Quanto costeranno in media i dispositivi dotati di questo genere di connettività? La differenza rispetto agli smartphone 4G sarà così tanto elevata come molti di voi immaginano? Non è ...

Manolas-Juventus - Paratici accelera : ecco Quanto costerà realmente : MANOLAS JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Manolas in vista della prossima stagione. Il difensore greco resta il primo obiettivo per la difesa, soprattutto per l’aspetto economico e per la massima affidabilità. Difensore roccioso, perfetto sia in caso di difesa a 4, sia […] More

Ponte di Pasqua con il caro benzina : aumento di 1 centesimo - Quanto costerà fare il pieno : Il super Ponte di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio sarà rovinato per gli automobilisti italiani dal caro benzina: è previsto l'aumento di 1 centesimo al litro, che in questo modo farà lievitare la spesa per gli italiani che si metteranno in viaggio di 390 milioni di euro. A pesare ulteriormente sulle loro tasche saranno le tasse. Ecco i prezzi nel dettaglio.Continua a leggere

Benzina - arrivano gli aumenti di Pasqua : ecco Quanto costerà il pieno : Dopo quattro giorni di tregua tornano gli aumenti sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in leggera crescita, infatti, Eni ha ritoccato...

Quanto costerà Honor 20 Lite : prime indicazioni dalla Germania : All'incirca una settimana fa vi avevamo parlato della scheda tecnica che dovrebbe contraddistinguere Honor 20 Lite, di cui Roland Quandt è tornato a parlare in riferimento al prezzo di vendita per il mercato tedesco. Secondo Quanto riportato dal noto informatore, che difficilmente ha toppato in passato, il device dovrebbe costare 279.90 euro, un cartellino perfettamente in linea con le specifiche che andranno a caratterizzarlo, e di cui meglio ...

Spesa per i ponti di Primavera : ecco Quanto costerà agli italiani mettersi in viaggio : Gli italiani sono pronti a mettersi in viaggio per i prossimi "ponti" di Primavera, ovvero Pasqua, 25 aprile e 1 maggio. E si prevede che sosterranno una Spesa media di 419 euro. La Spesa di chi si metterà in viaggioA rivelarlo è una indagine condotta dall'Osservatorio mensile Findomestic, realizzata in collaborazione con Doxa. Si prevede che complessivamente si metterà in viaggio un italiano su tre in occasione delle festività Pasquali (il ...

Addio alle monete da 1 e 2 centesimi : Quanto costerà agli italiani la loro abolizione : Dal 1° gennaio 2018 è stata sospesa la coniazione delle monetine da 1 e 2 centesimi, a causa di costi di produzione eccessivi. Secondo il provvedimento, nei pagamenti in contanti, è possibile quindi arrotondare l'importo al multiplo di 5 più vicino. Mentre i primi distributori adottano la misura, i consumatori temono un aumento dei prezzi.Continua a leggere

Possibile prezzo Samsung Galaxy S10 5G : Quanto costerà in Italia? : Finora non era minimamente trapelato nulla su quello che sarebbe stato il prezzo del Samsung Galaxy S10 5G, di cui adesso possiamo darvi qualche informazione in più. Stando a quanto riportato da '5gmobilephone.net', questo particolare modello del top di gamma asiatico prevedrà due versioni: la prima con 8GB di RAM e 256GB di ROM, la seconda con 12GB di RAM e 512GB di storage interno. Nel caso della prima variante, il prezzo sarà di 1.39 milioni ...

Samsung Galaxy S10 5G/ Ecco quando esce e Quanto costerà : Il mondo dell'hi-tech si scalda con l'uscita ormai imminente del Samsung Galaxy S10 5G che si propone come un vero e proprio crack sul mercato