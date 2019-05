Pronostici Serie A 38^ giornata | i consigli di CalcioWeb | occhio Inter | l’Empoli è in

Pronostici play-out Serie C 25-26 maggio 2019 e consigli scommesse : Pronostici Serie C: Tutti i consigli valevoli per il ritorno dei play-out che si giocheranno il 25 e il 26 maggio 2019Tutto in 90’. Come è normale che sia, quando ti giochi tutte le chance per evitare i dilettanti allo spareggio. Tutte gare apertissime, con le padroni di casa che all’andata hanno fatto man bassa tenendosi buona almeno la possibilità di pareggiare (la Lucchese anche di perdere di misura).Di nuovo sfalzate le gare, con i ...

Pronostici play-off Serie C - 1° turno nazionale 22-5-2019 e consigli scommesse : Serie C: Tutti i consigli sui Pronostici valevoli per il primo turno nazionale di play-off (gare di ritorno) che si giocherà il giorno 22 maggio 2019Poche le certezze dopo le gare di andata. A parte l’Arezzo, che a meno di suicidi dovrebbe andare avanti in scioltezza, ed Imolese, passata a Monza 3-1, le altre sono tutte gare in equilibrio.A Carrara il Pisa ha infatti raddrizzato una gara storta nel giro di una manciata di secondi ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse : Roma favorita sul campo del Sassuolo : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite della 37giornata di campionato e in programma oggi 18 maggio 2019.

Pronostici play-off Serie C - 1° turno nazionale 19-5-2019 e consigli scommesse : Serie C: Tutti i consigli sui Pronostici valevoli per il primo turno nazionale di play-off che si giocherà il giorno 19 maggio 2019Dopo due turni intragirone i playoff di Serie C si aprono ai territori nazionali, chiamando in gioco le terze e tornando a disputarsi sul doppio confronto.Ci sono tre sfide che abbiamo già avuto modo di ammirare durante la regular season: Monza-Imolese, Potenza-Catania e Carrarese-Pisa, mentre quella tra ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse : Udinese favorita sulla Spal - 37giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite della 37giornata di campionato e in programma oggi 18 maggio 2019.

Pronostici Serie A 37^ giornata - i consigli di CalcioWeb : l’Inter rischia a Napoli - vittorie per Roma e Genoa : Pronostici Serie A – Si gioca la 37^ e penultima giornata di Serie A. Importantissimi scontri sia in chiave salvezza che in zona Champions. Si parte domani con Udinese-Spal alle 15, alle 18 sarà la volta di Genoa-Cagliari, in serata la Roma è di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La domenica sarà aperta da Chievo-Sampdoria, alle 15 si giocano Empoli-Torino e Parma-Fiorentina; alle 18 il Milan ospita il Frosinone; due big ...

Pronostici play-out Serie C - andata 18 -19/5/2019 e consigli scommesse : Serie C: Tutti i consigli sui Pronostici valevoli per l’andata dei play-out che si giocheranno il 18 e il 19 maggio 2019Il quadro dei playout di Serie C in virtù dei terremoti scatenatisi durante l’anno (Matera e Pro Piacenza) è molto frammentario.Appena una gara per girone, con tre squadre su sei che hanno accusato più o meno ampie (o ampissime) penalizzazioni, e per di più spezzettate su due giorni.Questo poco appetibile, ma non per questo ...

Pronostici Serie A - 18-20 maggio 2019 : Consigli Scommesse 37^ Giornata : Serie A: Tutti i Pronostici valevoli per la 37^ Giornata (18-20 maggio) ed i Consigli per le ScommesseLa Serie A è ormai al rush finale, e deve ancora esprimere molti dei suoi verdetti; tra tutti zona Champions e salvezza.A tal proposito il sabato sarà subito portatore di notizie, con l’Udinese ed il Genoa impegnate in casa contro Spal e Cagliari (per la rabbia dell’Empoli), mentre la sera la Roma potrebbe avanzare ancora le proprie pretese ...

Pronostici play-off Serie C - primo turno 12-5-2019 e consigli scommesse : Serie C: Tutti i consigli sui Pronostici valevoli per il secondo turno di play-off che si giocherà il giorno 15 maggio 2019Secondo ed ultimo turno di play–off circoscritto ai tre gironi di appartenenza, tra l’altro in gara secca. Entrano in scena le quarte – Arezzo, Feralpisalò e Catania – che se la vedono con le qualificate con la peggior classifica a fine campionato.E soltanto una, tra i sei incontri, potrà andare a far compagnia ...

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse : Hellas favorita in casa contro il Foggia : PRONOSTICI SERIE B: le Quote e le scommesse per le partite in programma nella 38e ultima giornata del campionato cadetto, oggi 11 maggio 2019.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse : Dea favorita a Bergamo contro il Genoa : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite, in programma questo fine settimana per la 36giornata di campionato.

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse : lagunari favoriti al Cabassi : PRONOSTICI SERIE B: le Quote e le scommesse per le partite in programma nella 38e ultima giornata del campionato cadetto, oggi 11 maggio 2019.

Pronostici Serie A 36^ giornata - i consigli di CalcioWeb : vittorie per Atalanta e Inter : Si avvia alla conclusione il massimo campionato italiano. In questo weekend si giocherà la 36^ giornata, terzultima tappa di un torneo che ha già visto la netta conferma di una Juventus schiacciasassi, protagonista del big match di questo turno in casa della Roma. Giallorossi che sperano ancora in una qualificazione alla Champions League, ma che già sabato potrebbero vedere ridursi di molto le possibilità: l’Atalanta ospita infatti ...

Pronostici Serie B - 38^ giornata : i consigli di CalcioWeb : brivido Lecce : Pronostici Serie B – Si gioca l’ultimo atto valido per il campionato di Serie B, poi playoff e playout con tante squadre ponte ad essere protagoniste. Le partite saranno tutte in contemporanea e si disputeranno nella giornata di sabato alle ore 15. Si decide l’ultimo posto valido per la promozione in Serie A, il Lecce ha tutto nelle sue mani e può festeggiare in caso di vittoria davanti al pubblico amico contro lo Spezia. ...