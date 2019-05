Nuovi materiali intelligenti | un passo verso il cuore artificiale

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Combinando competenze in chimica dei, ottica, fisiologia e medicina sperimentale presenti all’interno dell’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ino), dell’Università di Firenze (Unifi) e del Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare (Lens), sono stati sviluppati deiinnovativi capaci di contrarsi una volta stimolati con la luce. Talisono stati implementati in modo da mimare la contrazione del muscolo cardiaco, con il fine di realizzarne un primo prototipo di muscolo. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Circulation Research, ha dimostrato che questisono potenzialmente in grado di aumentare la performance contrattile del. “Abbiamo progettato e sintetizzato una vera e propria ‘palette’ di cristalli liquidi elastomerici capaci di contrarsi sotto stimolazione luminosa”, spiega Camilla ...

