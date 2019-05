Ippica | nuove norme più rigide sull’uso della frusta nel trotto | consentiti al massimo 3

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019) Cambiano le, negli ippodromi d’Italia, per l’usonelle ultime fasi di qualsiasi corsa di, per la felicità di tanti. Attualmente è vietato colpire il cavallo con laper più di 7 volte negli ultimi 200 metri. Dal primo giugno, però, ci sarà una restrizione: il limite di sette colpi è esteso agli ultimi 500 metri, mentre nei 200 finali non se ne potranno dare più di 3. I cavalli, inoltre, non dovranno subire lesioni e sarà proibito colpire col braccio alzato sopra la spalla. Una violazione di talicomporterà la sospensione fino a 40 giornate per usoviolento o continuativo in pista o nel recinto delle scuderie. Si tratta di novità accolte particolarmente bene dal pubblico delle corse di cavalli, nella speranza che venga presto raggiunto l’obiettivo di rendere l’definitivamente priva di fruste. Qualche ...