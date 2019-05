Giorgia Incatasciato | dalle vie di Catania a The Voice Chi è

termometropolitico

(Di venerdì 24 maggio 2019)vie dia The. Chi è La quarta puntata di Theè stata scoppiettante grazie alla conduzione energica di Simona Ventura ma anche e soprattutto ai quattro giudici, complici ma anche in competizione e in ogni caso indisciplinati. Ma il cuore del programma è rappresentato dai concorrenti in gara che a volte deludono e altre emozionano, come nel caso di. Nonostante la giovane età, sul palco di Theha dato prova di avere talento ma anche esperienza, tanto da convincere tre dei quattro coach (l’unico a non girarsi è stato Morgan). La biografia diLa cantante è nata a Comiso in provincia di Ragusa e a soli 19 anni ha già deciso di dedicare buona parte della sua vita alla musica. Infatti è una busker, ovvero un’artista di strada che si esibisce per le vie della città in cui attualmente ...

