Gennaro e Francesca mano nella mano | dopo la lite | l’amore?

FRANCESCA DE ANDRÈ E Gennaro LILLIO/ Coccole e baci dopo la lite : la d'Urso svela... : FRANCESCA De André e GENNARO LILLIO fanno pace dopo la lite al Grande Fratello 16. Sguardi complici e baci tra i due: è davvero solo amicizia?

L'amore dopo la tempesta! Al Grande Fratello scoppia la passione tra Francesca e Gennaro : Solo ieri la lite furibonda tra due... ma adesso sembra che la passione tenuta a bada tra Francesca De Andrè e Gennaro, stia nuovamente per esplodere. E’ notte fonda, ma nella Casa del "Grande Fratello", nessuno dorme. Gennaro e Francesca, si siedono vicini a fumare e chiacchierare. Poco prima nel tardo pomeriggio i due avevano avuto una tremenda litigata. Francesca gli dice di esserci rimasta male mentre Gennaro le dice di avergli dato una ...

Al Grande Fratello scoppia la passione tra Francesca e Gennaro - : Fonte foto: videoAl Grande Fratello scoppia la passione tra Francesca e Gennaro 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Dopo una furibonda litigata, Francesca e Gennaro fanno pace, proprio come due innamorati

GF - litigio tra Francesca e Gennaro : 'Sei la prima che mi pugnala alle spalle' : La scorsa puntata del Grande Fratello non è stata semplice per Francesca De André. La ragazza, figlia d'arte, nel corso della serata di lunedì scorso ha dovuto fare i conti con il tradimento del suo ex fidanzato e con Cristiano Malgioglio. Una serata difficile Francesca De André è entrata fidanzatissima e innamorata di Giorgio Tambellini nella casa del Grande Fratello. Durante la serata di lunedì scorso, però, le è stato comunicato il tradimento ...

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio fanno pace : è amore al GF? : Gennaro Lillio fa un gesto importante verso Francesca De Andrè La nottata ha portato consiglio al Grande Fratello. Dopo essersi ignorati per quasi tutto il giorno, in seguito la lite di ieri, in queste ore è arrivata finalmente la tregua e la pace tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Il modello partenopeo nelle prime ore del mattino è riuscito a far sorridere l’amica. Ieri sera l’opinionista di Barbara d’Urso di è ...

Grande Fratello 16 - lite accesa tra Gennaro Lillio e Francesca de Andrè (VIDEO) : Sembrava tutto perfetto tra Gennaro e Francesca, sin troppo. Come un fulmine a ciel sereno l'equilibrio si è spezzato a causa di alcune confidenze rivelate dal concorrente a Francesca e spifferate da quest'ultima ma non solo, Gennaro è rimasto infastidito per alcune frasi fuori luogo dette dalla De Andrè a Martina Nasoni dopo una furiosa litigata.Martina e Daniele hanno provato a chiarirsi dopo le ultime vicissitudini che ha portato i due ad ...

GF16 - lite furibonda tra Gennaro e Francesca (ecco i video della lite) : Grande Fratello, Francesca De Andrè con gli stessi toni usati contro Mila adesso si scaglia contro Gennaro incredibilmente… Grande Fratello, lite furibonda tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Sembrava la coppia dell’edizione numero 16 del reality condotto da Barbara D’Urso, eppure tra i due qualcosa sembra essersi incrinato. Tanto da far scoppiare una furiosa discussione. Ma andiamo con ordine. … Continue reading ...

Francesca e Gennaro - lite furiosa nella notte per Martina : insulti e offese - caos al Gf : Grande Fratello, Francesca De André e Gennaro Lillio litigano furiosamente per Martina Ieri sera è successo di tutto al Grande Fratello! Il daytime appena andato in onda è stato un riassunto fin troppo breve e, a dire il vero, sono stati censurati tutti gli insulti e le offese di Francesca De André. Prima rivolti a […] L'articolo Francesca e Gennaro, lite furiosa nella notte per Martina: insulti e offese, caos al Gf proviene da Gossip e Tv.

GF - Gennaro sbotta con Francesca : la reazione al tradimento sarebbe esagerata : Lo scorso lunedì, durante la settima puntata del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè ha scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato Giorgio Tambellini e di essere stata lasciata tramite un post pubblicato su Instagram. Per tutta la diretta Gennaro è stato sempre presente nei confronti di Francesca, in modo da farla sfogare. Nelle ultime ore però il modello partenopeo sembra che sia stancato di questa situazione. Francesca, dopo aver ...

Grande Fratello : Gennaro contro Francesca De Andrè! ‘Mi hai deluso’. Scopri cosa è accaduto : Al “Grande Fratello 16” si è abbattuta la tempesta anche sulla coppia di amici Francesca De André e Gennaro Lillo. Dopo aver saputo del tradimento del fidanzato Giorgio e aver litigato con l’amica Martina, ora la... L'articolo Grande Fratello: Gennaro contro Francesca De Andrè! ‘Mi hai deluso’. Scopri cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Hai la coda di paglia! Gennaro e Francesca e Francesca De André litigano di brutto : Feroce lite tra Francesca De André e Gennaro Lillio: i due hanno iniziato ad urlarsi contro e offendersi tra lo stupore generale degli altri concorrenti del Grande Fratello 16. I due, che sono sempre stati molti vicini tanto da essere considerati una delle possibili coppie di questo Gf, hanno iniziato a discutere nella serata di ieri. La causa: la rivelazione da parte della De André di una confidenza che Lillio le avrebbe fatto su alcuni ...

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : lite furiosa al Grande Fratello : Gennaro Lillio chiude con Francesca De Andrè al Grande Fratello 16? Una notte infuocata al Grande Fratello. Una lite tra Martina e Daniele ha finito per coinvolgere anche Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La figlia del noto cantante e il modello partenopeo hanno finito per scontrarsi e dar vita a una lite furiosa. I toni si sono alzati nella casa del Grande Fratello 2019 e l’idillio tra la De Andrè e Lillio si è spezzato. Il pomo ...

GF16 - Francesca De Andrè allontana Gennaro - la sua mente pensa al suo ex Giorgio Tambellini : Grande Fratello, Francesca De Andrè pensa al suo ex e allontana Gennaro Francesca De Andrè non si dà pace al Grande Fratello. La concorrente del reality condotto da Barbara d’Urso è stata lasciata lunedì sera dal fidanzato Giorgio Tambellini, dopo aver appreso di un suo tradimento. In queste ore Francesca De Andrè continua a interrogarsi su quanto sta … Continue reading GF16, Francesca De Andrè allontana Gennaro, la sua mente pensa al suo ...

Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate : Francesca De André e Gennaro Lillio, quale futuro al Grande Fratello 2019? Non sappiamo cosa succederà esattamente tra Francesca De André e Gennaro Lillio ora che lei non è più impegnata con Giorgio ma gli sviluppi non sembrano essere così scontati come credevamo, nel senso che non è detto che il bel napoletano sia disposto […] L'articolo Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate proviene da Gossip e Tv.