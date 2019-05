Era irriconoscibile! Uccide la fidanzata a colpi di piede di porco

(Di venerdì 24 maggio 2019) Un uomo che ha brutalmente ucciso la sua compagna con undiè stato condannato all’ergastolo. Rosie Darbyshire, 27 anni, madre di un bimbo, era "irriconoscibile" dopo l’aggressione “senza senso” subita il 7 febbraio da Benjamin Topping, 25 anni, a Preston, in Regno Unito. L’autopsia sul corpo della sventurata ha rivelato che aveva riportato ferite facciali consistenti in almeno 50separati, oltre a lividi e tagli alle braccia e alle mani per cercare di difendersi dall’attacco.Topping ha inseguito Rosie su Pope Lane, a Preston, e ha continuato arla con ildimentre giaceva incosciente per terra. Un uomo e una donna che hanno assistito all'attacco sono stati poi inseguiti dallo stesso aggressore prima che la polizia arrivasse sulla scena. Vedendo arrivare i veicoli d'emergenza, Topping ha gettato l'arma e ha provato a fuggire, per poi essere arrestato poco dopo. A quel punto avrebbero sputato in faccia all'agente che lo aveva arrestato.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...