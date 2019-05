De Laurentiis a tutto campo | “Al momento non ho comprato alcun calciatore! Su Trippier ci

Insigne vuole restare a Napoli : “tutto chiarito - aspetto solo De Laurentiis” : Lorenzo Insigne ha confermato la sua volontà di restare al Napoli anche nelle prossime annate, manca solo la firma sul nuovo contratto “Sono contento perché, essendo il capitano, è stata una responsabilità importante per me. Sono orgoglioso e contento di prendermi responsabilità, ci tengo tanto a questa maglia e farò di tutto per portarla in alto“. Sono le parole di Lorenzo Insigne, rilasciate a Sky dopo essersi preso la ...