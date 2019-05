Chi merita di vincere Cannes? 12 è il numero magico che decide tutto

Gazzetta – SacChi : “C’è una squadra che merita più di tutte la Champions League” : Arrigo Sacchi, ex allenatore della Nazionale e del Milan ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole : Quarto posto? “In questo campionato tanta indecisione, fino all’ultima giornata. Quasi tutte le squadre seppure senza avere obiettivi, giocano partite senza regalare niente a nessuno. Vedi il Napoli contro l’Inter, è questa la giusta interpretazione del calcio. Chi arriverà alla fine in ...

Corsa Champions League - Arrigo SacChi : “l’Atalanta merita la qualificazione - il problema dell’Inter parte dal club” : Corsa Champions League – Ultimi 90 minuti prima della fine del campionato di Serie A e Corsa Champions League ancora tutta da decidere, tutto è nelle mani di Atalanta ed Inter che con tre punti all’ultima giornata sarebbero certe della qualificazione. «Questa incertezza ha una spiegazione – esordisce Arrigo Sacchi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport -. Le squadre, quasi tutte le squadre, anche quelle ...

Il piano di Trump per i migranti : “Entra Chi lo merita” : Un sistema di immigrazione «basato sul merito», che garantisca insieme la sicurezza degli Stati Uniti, e l’accesso da parte delle persone più qualificate. È la riforma proposta ieri da Trump, che però si è scontrata subito con la bocciatura da parte dalla leadership democratica al Senato e alla Camera, dove i repubblicani non hanno i voti necessari...

Aldo Moro - la figlia Chiede lo stop alla beatificazione. E merita di essere presa sul serio : Anticamente era il popolo ad acclamare i suoi pastori e i suoi santi. Nel corso degli ultimi secoli, la Chiesa di Roma ha deciso di codificare in modo abbastanza rigoroso e trasparente la scelta delle sue guide e di coloro da beatificare e canonizzare. Su quest’ultimo processo, è ancora abbastanza aperto il dibattito tra chi vorrebbe proclamare santi soltanto figure appartenute al passato e chi, invece, preme per elevare agli onori degli altari ...

Chievo - Di Carlo : “Vignato merita club importanti. La Spal ha meritato la vittoria” : Le dichiarazioni dell’allenatore del Chievo, Domenico Di Carlo, al termine della gara contro la Spal, persa dai suoi per 0-4. Il tecnico ammette la superiorità della squadra di Semplici: “Abbiamo giocato due ottime gare contro Parma e Lazio. Oggi abbiamo disputato un buon primo tempo tenendo bene il campo e mancando il pareggio con Grubac, poi dal 60′ la Spal ha giocato con più aggressività e ha meritato“. Sul ...

Volley - Davide Gardini rivelazione dell’anno negli USA. Il figlio d’arte è pronto per la Nazionale - lo sChiacciatore merita l’azzurro : Davide Gardini è stato premiato come “freshman of the year” cioè rivelazione dell’anno del campionato riservato ai college statunitensi. Lo schiacciatore ha indossato la casacca della Brigham University, durante l’anno è stato premiato per ben tre volte come miglior giocatore della settimana e al termine della stagione ha ricevuto l’ambito riconoscimento. Il 20enne, che si è trasferito a Provo (nella Salt Lake ...

Inzaghi : 'Finale meritata. Milinkovic? Distorsione caviglia e ginocChio ma non sembra una cosa lunga' : 'Grosso traguardo che i ragazzi hanno meritato sul campo. Abbiamo meritato questa finale. Ora pensiamo al campionato e poi alla finale che sarà a Roma nel nostro stadio, con i nostri tifosi e sarà ...

Salah si sChiera con le donne : 'Meritano molto di più di quanto diamo loro' : Oggi, viene considerato un esempio, un modello da seguire in Africa e in tutto il mondo: ' Essere il primo egiziano in questa situazione, fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima... è qualcosa ...

Salah si sChiera con le donne : “Meritano molto di più di quanto diamo loro” : Dopo la notizia di una presunta rottura tra Salah e Klopp, l’egiziano torna a far parlare di sé, difendendo le donne. Sull’attaccante del Liverpool, in caso di cessione, si avventerebbero Juventus e Real Madrid. E’stato appeno inserito da Time, che gli dedica la copertina, tra le 100 figure più influenti dell’anno, e nell’intervista al magazine si schiera al fianco delle donne musulmane: “È necessario un ...

Buu a Kean - Chiellini : 'Moise senza colpe - non meritava insulti. Patrimonio da difendere' : "Moise è un Patrimonio del calcio italiano, un ragazzo d'oro che sta facendo del suo meglio e non deve apparire per quello che non è". Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, difende Moise Kean ...

Fiorentina - Antognoni si sChiera al fianco di Pioli : “merita la riconferma” : Fiorentina, Antognoni ha parlato del tecnico viola Pioli che sta vivendo un finale di stagione ricco di chiacchiere relative al suo futuro “La squadra è giovane e ci vuole un po’ di tempo. Quest’anno la squadra è andata un po’ a fasi alterne ma ci possiamo ritenere soddisfatti sotto l’aspetto propositivo e la maturazione di molti ragazzi. Ci manca qualche punto in classifica per i tanti pareggi in campionato ...

Ranieri : «Il Napoli ha meritato. Zaniolo non se l’è sentita - ringrazio Chi ha stretto i denti e ha giocato» : Conferenza stampa di Claudio Ranieri «È normale che quando non giochi bene, i tifosi ci restino male. Poso dire: “nei momenti difficili, stateci ancora di più vicini”. Io non so come abbiamo fatto a pareggiare. Abbiamo preso due gol dopo pochi minuti a inizio dei tempi. È dura per una squadra riprendersi dopo mazzate così. Figuriamoci per noi che non stiamo bene». «Due ore prima della partita ho saputo che Zaniolo non era della partita. Ieri si ...

Alessandro Di Battista - il futuro che si merita : seghe e Chiodi - il tramonto dell'urlatore : Per me le forze politiche muoiono non solo per corruzione o per mala politica ma perchè diventano troppo politicamente corrette', osserva ancora. Il libro parlerà di una serie di temi 'che mi stanno ...

Juventus-Empoli - Allegri : 'Kean giusto che sia ambizioso. FisChi meritati' : Massimiliano Allegri ha analizzato così la vittoria sui toscani, intervistato da Sky Sport. Il primo tema trattato è proprio l'attaccante che ha risolto la sfida: "L'ambizione è giusto che ce l'...