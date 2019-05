Avvocato Galassi | ' Non tutti i sogni si realizzano e Guardiola in bianconero è tra questi'

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Terminata l'era Allegri, la Juventus è a caccia del nuovo allenatore. La lista di Paratici comprende profili possibili come Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic, altri difficilmente raggiungibili come Mauricio Pochettino, e poi c'è il sogno Pep. In effetti, fin dal mese di marzo, quando i bianconeri uscirono sconfitti dal Wanda Metropolitano, la dirigenza della Continassa avendo capito che il ciclo vincente con il "conte Max" era finito, ha iniziato a sondare il terreno per Pep, con esiti negativi, ma verosimilmente i contatti sarebbero proseguiti e proseguiranno fino in fondo perché il presidente Andrea Agnelli, ritiene il tecnico, il profilo ideale per occupare la panchina zebrata. L'allenatore del Manchester City ha ancora due anni di contratto con l'attuale club e come ha ribadito personalmente è intenzionato a proseguire la sua carriera in Premier League. ...

DiMarzio : #Guardiola-#Juventus, arriva la smentita dell'Avvocato Galassi, membro del CdA del #ManchesterCity: 'Notizia priva… - IlMagodiIos : @juventusfc Manca l’avvocato Galassi - pecos1998 : RT @DiMarzio: #Guardiola-#Juventus, arriva la smentita dell'Avvocato Galassi, membro del CdA del #ManchesterCity: 'Notizia priva di fondame… -